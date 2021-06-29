Это стало известно благодаря фото, опубликованном одесским диджеем Лукомским. Концерт Басты состоялся 27 июня в Одессе.
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Богдан отдыхал в клубе, где пел Баста
Фото с Андреем Богданом диджей Лукомский выложил в инстаграм-сториз. На фото с Богданом он обозначил клуб "Ibiza Beach Club". Также, вероятно, обозначил Басту и написал под тегом "просто Царь".
Андрей Богдан был в одесском клубе "Ибица", где выступал Баста / Скриншот из сториз
Баста и Украина: коротко
- В 2017 году СБУ запретила Басте въезд на территорию Украины. Это случилось из-за того, что артист выступал в оккупированном Крыму.
- В 2020 году Басту официально исключили из перечня людей, которым нельзя въезжать на территорию Украины.
- Впоследствии стало известно, что российский рэпер Баста запланировал 2 выступления в Украине: 25 и 26 июня.
- 25 июня активисты в Киеве пытались сорвать концерт Басты. Несмотря на это, концерты таки состоялись.