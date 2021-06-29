Это стало известно благодаря фото, опубликованном одесским диджеем Лукомским. Концерт Басты состоялся 27 июня в Одессе.

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Богдан отдыхал в клубе, где пел Баста

Фото с Андреем Богданом диджей Лукомский выложил в инстаграм-сториз. На фото с Богданом он обозначил клуб "Ibiza Beach Club". Также, вероятно, обозначил Басту и написал под тегом "просто Царь".



Андрей Богдан был в одесском клубе "Ибица", где выступал Баста / Скриншот из сториз

Баста и Украина: коротко