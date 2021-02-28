Большинство людей неоднократно себя спрашивали, что же такое счастье. На самом деле понятие довольно сложное, ведь требует самосознания то бишь – осознания себя. Наверное, поэтому существует так много мифов.

Источник: "Осторожно, миф!" на 24 канале

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В прошлом выпуске Социальные сети делают нас счастливее: устаревшие мифы, в которые не стоит верить

Миф 1. Существует волшебная формула счастья

Эксперты убеждают, что человек должен направлять свои усилия на саморазвитие, на реализацию значимых целей в жизни. Однако в то же время в процессе этой реализации, он должен вознаграждать себя какими-то приятностями: телесными удовольствиями, вкусным ужином, отпуском и так далее.

"Если вспомнить нашего философа Григория Сковороду, то он принадлежит к группе философов, которые считают, что счастье как раз очень легкое и очень доступное. Оно заключается в том, что ты должен просыпаться утром и радоваться тому, что вокруг тебя светит солнышко, ты здоров, то есть ценить настоящий момент", – пояснила соучредитель Украинского института исследования счастья Уляна Лущ-Пурий.



Людям стоит научиться ценить моменты жизни / Фото Andrea Piacquadio, Pexels

Впервые о центре удовольствия головного мозга заговорили еще в середине 50-х ХХ века. Ученые Джеймс Олдс и Питер Милнер проводили опыты на белых крысах. К определенным участкам мозга, немного варварским методом, присоединяли электроды. Зверек при нажатии рычага, чувствовал электрический импульс и, очевидно, эффект удовольствия. Потому как тогда объяснить, что испытуемые нажимали на рычаг по 800 раз в час, забывали о еде, питье и самках. И в результате – умирали от истощения. На людях подобные эксперименты с электродами в мозг не проводили.

Миф 2. Лишь богатство и успех делают счастливыми

Психолог Роман Мельниченко отметил, что исследования четко показывают, что если человек зарабатывает более 10 тысяч долларов в месяц или есть какая – то надбавка в деньгах – это ничего по ощущениям не дает. Поэтому богатство и успех необязательно приносят счастье.

"Что интересно, когда человек с уровня бедности резко выходит на более высокий социально-экономический уровень, то да, это повышает его уровень счастья. Но через определенный период он возвращается к привычному уровню. Почему? Потому что к новой квартире, авто мы привыкаем и это уже не делает нас счастливыми", – рассказала Уляна Лущ-Пурий.

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"Очень важно правильно выбрать свой профессиональный путь. Не важно, сколько вам будут платить. Это не самое главное. Вы гораздо больше рискуете, если будете выполнять не любимую, не подходящую работу большую часть своей жизни", – пояснил профессор Института физиологии имени Богомольца Виктор Досенко.



Богатство и изобилие обычно не являются показателем счастья / Фото Tima Miroshnichenko, Pexels

Миф 3. Для счастливой жизни необязательно найти правильного человека

Одно из гарвардских исследований, которое длится уже 80 лет, показывает, что именно длительные, качественные, прежде всего духовно близкие отношения, являются залогом не только счастья, но и здоровья и долголетия человека.

Психолог Роман Мельниченко считает, что есть 3 уровня на которые надо обратить внимание перед тем, как брать на себя ответственность идти в серьезные отношения:

к человеку, который вам нравится, должно быть половое влечение, вам должно нравиться его тело, запах и так далее;

эмоциональная близость, то есть вы чувствуете себя в безопасности и можете открыться этому человеку, а он вам;

вы должны понимать, интересно ли вам вместе. То есть во время спора на какую-то тему, вы должны чувствовать, что интеллектуально подходите друг другу.



Очень важно понимать, с каким человеком вы связываете свою жизнь / Фото Alex Green, Pexels

Миф 4. Научиться быть счастливым невозможно

"Можно научиться. Мы, конечно, что рождаемся с разным набором генов и с разной склонностью быть счастливым или быть менее счастливым, но окружение и воспитание, начиная с самого детства, очень влияют на это", – пояснил Виктор Досенко.

Когда ты среди счастливых людей, ты продуктивнее, эффективнее и бесспорно, что это заразное явление,

– заверила соучредитель Украинского института исследования счастья Уляна Лущ-Пурий.

Соучредитель Украинского института исследования счастья добавила, что много людей могут иметь много приятных событий в жизни, но их мысли сосредоточены на плохих воспоминаниях в прошлом или на переживаниях за будущее. Именно потому они не способны наслаждаться тем, что они имеют сейчас. Однако сейчас есть много практических рекомендаций относительно того, как научиться быть счастливым и тренировать свой мозг, свое тело и свое сознание проживать и концентрироваться на этом опыте счастья.



Существует множество практик, которые помогут различать счастье / Фото Mikhail Nilov, Pexels

Миф 5. Вот раньше были времена! Лучшие годы уже прошли

Эксперты убеждают, что это миф, потому что в каждом периоде жизни есть что-то, что делает человека счастливым. Уляна Лущ-Пурий подчеркивает: "нельзя говорить, что лучшее позади, потому что мы не знаем, что нас ждет впереди".

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"Если человек идет по пути новизны – учит новые языки, читает литературу, путешествует – тогда у него выделяется дофамин. Эти люди сохраняют оптимизм. Если вы думаете, что у вас уже все было, то, наверное, вы раздулись до размеров планеты Земля", – сказал психолог Роман Мельниченко.



Важно всегда развиваться и познавать новое / Фото Cottonbro с Pexels