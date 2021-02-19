В Украине возрождают давнюю историческую традицию боевого искусства запорожских казаков. Речь идет о хортинге фехтовании, которое уже является украинским национальным видом спорта.

Директор Национальной федерации хортинг фехтования Роман Фалеев рассказал, что казаки прежде всего были профессиональными воинами, которые использовали оружие. Тогда и возникла идея вооруженного хортинга – боевого искусства, которое изучало казацкий поединок на саблях.

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В современном виде сабля имеет несколько иной вид, чем раньше. Это оружие невозможно сломать или нанести им тяжелые травмы, так как саблю изготавливают из полиамида. Однако во время боя она воспроизводит свойства настоящей закаленной стали.

Мы решили сделать для хортинг фехтования спортивное снаряжение, которое бы соответствовало свойствам боевой сабли,

– рассказал Фалеев.



Сабля для хортинг фехтования / Фото 24 канала

Правила хортинг фехтования и снаряжение

Во время боя у спортсмена нет задачи победить любой ценой, как это было у предков во время реального противостояния. Главное – держать оборону и атаковать в ответ. По словам Фалеева, суть правил заключается в том, что они максимально приближены к боевому фехтованию.

Между тем принципы боевого фехтования – не позволить поразить себя и нанести вред оппоненту.

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Для хортинг фехтования необходима специальная защитная экипировка. В ее перечень входит:

шлем;

фехтовальная маска, которую усиливает нашлемник;

фехтовальная хортовка;

протекторы бедер;

поножья;

перчатки.



Элементы защитного снаряжения / Фото 24 канала

Хортинг фехтование – целая философия

Занятие хортинг фехтованием подходит как взрослым, так и детям, безо всяких возрастных, весовых или иных ограничений и без предварительной физической подготовки. Хортинг фехтование – это не просто вид единоборств, а целая философия, так как работают и мышцы, и ум. Постоянные тренировки даже корректируют осанку, походку и координацию движений, дисциплинируют, формируют характер, дух и волю.

Украинский бой на саблях сейчас преподают не только в школах. Хортинг фехтованием можно заниматься и в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна.

Для лицея хортинг фехтование является важным, потому что оно близкое сердцу,

– рассказал начальник КВЛ имени Ивана Богуна Игорь Гордийчук.

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Сейчас Национальная Федерация открыта для всех, кто в будущем хочет стать тренером по хортинг фехтованию. В частности, в 2021 году планируют провести первый чемпионат.