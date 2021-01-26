Боевику, который воевал против ВСУ, объявили о подозрении
Российскому боевику, который воевал против Вооруженных сил Украины в районе Дебальцево и Старогнатовки, заочно сообщили о подозрении. Обвиняют 27-летнего бойца оккупантов в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Источник: Донецкая областная прокуратура
Досудебное расследование осуществляют сотрудники Службы безопасности Украины Донетчины и Луганщины.
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Сейчас бойцу оккупантов заочно сообщили о подозрении
- в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
- в участии в террористической организации и не предусмотренных законом вооруженных формированиях.
Правоохранители установили, что 27-летний боевик из Красногоровки с июля 2015 года был в составе незаконных вооруженных формирований России.
В частности, мужчина участвовал в формированиях
- Казачий Союз "Область Войска Донского";
- 1-й отдельной славянской мотострелковой бригаде 1 армейского корпуса Министерства обороны.
Он воевал против ВСУ возле таких населенных пунктов
- Дебальцево;
- Петровское;
- Чермалык;
- Гранитное;
- Старогнатовка Волновахского района;
- Луковое;
- Мичурино Бойковского района Донецкой области.
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