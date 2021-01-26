Российскому боевику, который воевал против Вооруженных сил Украины в районе Дебальцево и Старогнатовки, заочно сообщили о подозрении. Обвиняют 27-летнего бойца оккупантов в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Источник: Донецкая областная прокуратура Досудебное расследование осуществляют сотрудники Службы безопасности Украины Донетчины и Луганщины. Читайте также Корректировала огонь в 2014 году: СБУ разоблачила командира пророссийских боевиков Сейчас бойцу оккупантов заочно сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

в участии в террористической организации и не предусмотренных законом вооруженных формированиях. Правоохранители установили, что 27-летний боевик из Красногоровки с июля 2015 года был в составе незаконных вооруженных формирований России. В частности, мужчина участвовал в формированиях Казачий Союз "Область Войска Донского";

1-й отдельной славянской мотострелковой бригаде 1 армейского корпуса Министерства обороны. Он воевал против ВСУ возле таких населенных пунктов Дебальцево;

Петровское;

Чермалык;

Гранитное;

Старогнатовка Волновахского района;

Луковое;

Мичурино Бойковского района Донецкой области. Обратите внимание! Ранее СБУ сообщила о подозрении и объявила в розыск главаря подконтрольных России луганских боевиков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.