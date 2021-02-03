Пророссийские боевики 3 февраля обнародовали несколько роликов с украинским военным, который исчез с позиций ВСУ несколько дней назад. На видео донецкие оккупанты заставляют воина лить грязь на Украину и своих собратьев.

Источник: оперативное командование "Север"

Украинский защитник исчез с позиций Вооруженных сил Украины в районе проведения операции объединенных сил 28 января 2021 года. Все это время его разыскивали бойцы его подразделения.

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Боевики заставляют пленных поливать грязью Украину

Наши военнослужащие сообщают, что это уже не первый случай принуждения пленных говорить на камеры российских СМИ вещи, которые дискредитируют ВСУ и нашу страну.



Боевики взяли в плен украинского военного / Фото оперативного командования "Север"

Отмечается также, что в настоящее время детали исчезновения воина устанавливает следствие. Этот случай свидетельствует о том, что российские оккупанты способны на любые подлые действия, для того чтобы навредить имиджу наших защитников.

Обратите внимание! Военные просят всех быть осторожными в зоне проведения операции Объединенных сил и ни при каких обстоятельствах не доверять врагу.

Потери на Донбассе в 2021 году