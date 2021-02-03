Заставляют поливать грязью Украину: боевики захватили в плен бойца ВСУ
Пророссийские боевики 3 февраля обнародовали несколько роликов с украинским военным, который исчез с позиций ВСУ несколько дней назад. На видео донецкие оккупанты заставляют воина лить грязь на Украину и своих собратьев.
Источник: оперативное командование "Север"
Украинский защитник исчез с позиций Вооруженных сил Украины в районе проведения операции объединенных сил 28 января 2021 года. Все это время его разыскивали бойцы его подразделения.
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Боевики заставляют пленных поливать грязью Украину
Наши военнослужащие сообщают, что это уже не первый случай принуждения пленных говорить на камеры российских СМИ вещи, которые дискредитируют ВСУ и нашу страну.
Боевики взяли в плен украинского военного / Фото оперативного командования "Север"
Отмечается также, что в настоящее время детали исчезновения воина устанавливает следствие. Этот случай свидетельствует о том, что российские оккупанты способны на любые подлые действия, для того чтобы навредить имиджу наших защитников.
Потери на Донбассе в 2021 году
- Возле Опытного 11 января погиб украинский защитник Олег Андриенко. Он получил ранение во время снайперского обстрела боевиков.
- 21 января вражеский снайпер убил старшего матроса 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Александра Отрепьева.
- 30 января в больнице умер военный Роман Дзюбенко. 26 января его госпитализировали в медучреждение со сквозным пулевым ранением головы.
- 2 февраля от пули снайпера погиб старший матрос 503-го отдельного батальона морской пехоты Дмитрий Власенко.
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