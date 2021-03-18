Пророссийские боевики на Донбассе продолжают нарушать перемирие. Они минируют территории, ограничивают свободу передвижения людей и возобновляют свое военное присутствие.

Украинская сторона ОЦКК сообщает о грубых нарушениях российских наемников. Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ от 17 марта.

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Как боевики нарушают договоренности

Минируют территории

На северо-западной окраине временно оккупированного Петровского района Донецка беспилотники ОБСЕ зафиксировали 18 противотанковых мин. Боевики установили их поперек дороги.

15 марта БПЛА зафиксировал 53 противотанковых мины в поле и поперек дороги, ведущей в направлении населенного пункта Пикузы.

Возвращаются на позиции

Российские наемники возобновляют военное присутствие в Золотом. Заметим, разведение сил там произошло еще в 2019 году. Так, 15 марта беспилотник зафиксировал около 800 противотанковых мин.

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Блокируют передвижение населения

В штабе Операции Объединенных сил отметили, что Украина прилагает максимум усилий для полноценного функционирования КПВВ "Золотое" и "Счастье". Для восстановления свободы передвижения жителей Донецкой и Луганской областей их открыли еще в ноябре 2020 года.

Однако боевики устанавливают на прилегающих к пунктам пропуска дорогах препятствия. Кроме того, они под разными предлогами блокируют открытие КПВВ и придумывают для этого надуманные поводы.

Другие нарушения

Наблюдатели миссии зафиксировали 5 контейнеров внутри огороженной площадки, на южной стороне дороги к населенному пункту Золотое-5. Еще один контейнер через 60 – 70 метров, а также еще один примерно в 350 метрах к северу от южного края участка.

Эти два контейнера стояли на западной стороне автодороги Т1316. Такие нарушения Миссия фиксирует ежедневно с начала 2021 года.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала