Боевики на Донбассе вели огонь вдоль всей линии фронта: ранен украинский военный
Пророссийские боевики заметно активизировались на Донбассе. Они провоцировали украинских воинов на протяжении всех суток и 8 раз нарушили режим прекращения огня.
Кроме провокаций, были и прицельные обстрелы. Украинские защитники с ответом не медлили. Об этом информирует штаб ООС.
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Где стрелял враг
Вооруженные формирования России 4 раза открывали огонь возле Водяного на Приазовье. Против воинов противник применил артиллерийские системы 122-го калибра в сочетании с 120 и 82 миллиметровыми минометами. По Водяном оккупанты вели огонь также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
К вечеру противник активизировал свои огневые действия и вблизи населенных пунктов Верхнеторецкое и Широкино, где открывал огонь из стрелкового оружия, а возле последнего – еще и с автоматических станковых гранатометов.
В пригороде Авдеевки противник дважды обстрелял позиции украинских защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, к тому же вел и снайперский огонь.
Украинский воин получил ранения
В результате обстрела снайпера именно возле Авдеевки один военнослужащий ООС получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую помощь и эвакуировали в больницу. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.
На многочисленные и прицельные обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники ответили незамедлительно. Из гранатометов различных систем они мгновенно открыли прицельный огонь по позициям врага.
С начала текущих суток, 18 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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