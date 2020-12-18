Пророссийские боевики заметно активизировались на Донбассе. Они провоцировали украинских воинов на протяжении всех суток и 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Кроме провокаций, были и прицельные обстрелы. Украинские защитники с ответом не медлили. Об этом информирует штаб ООС.

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Где стрелял враг

Вооруженные формирования России 4 раза открывали огонь возле Водяного на Приазовье. Против воинов противник применил артиллерийские системы 122-го калибра в сочетании с 120 и 82 миллиметровыми минометами. По Водяном оккупанты вели огонь также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

К вечеру противник активизировал свои огневые действия и вблизи населенных пунктов Верхнеторецкое и Широкино, где открывал огонь из стрелкового оружия, а возле последнего – еще и с автоматических станковых гранатометов.

В пригороде Авдеевки противник дважды обстрелял позиции украинских защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, к тому же вел и снайперский огонь.

Украинский воин получил ранения

В результате обстрела снайпера именно возле Авдеевки один военнослужащий ООС получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую помощь и эвакуировали в больницу. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

На многочисленные и прицельные обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники ответили незамедлительно. Из гранатометов различных систем они мгновенно открыли прицельный огонь по позициям врага.

С начала текущих суток, 18 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

Обратите внимание! От 27 июля на Донбассе продолжается всеобъемлющее прекращение огня. Впрочем, пророссийские боевики часто нарушают тишину, провоцируют украинских воинов или даже открывают прицельный огонь по их позициям. Да, за время перемирия погибли 4 украинских защитников.