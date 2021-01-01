Уже в первый день 2021 года пророссийские боевики предприняли ряд нарушений на Донбассе, обстреливая украинских воинов из минометов и гранатометов. Чтобы уберечься от провокаций, нашим защитникам пришлось "поздравить" и врага в ответ.

Среди украинских воинов потерь и ранений не зафиксировано. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил.

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Обстрелы боевиков:

возле Авдеевки – боевики вели обстрелы из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия,

вблизи Водяного – российско-оккупационные войска вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия,

недалеко от Золотого-4 – противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы,

вблизи Новолуганского – россияне применили стрелковое оружие.

Украинские воины были вынуждены ответить огнем в ответ на многочисленные обстрелы боевиков. Сейчас потери врага неизвестны, но, к счастью, из наших воинов никто не пострадал.

К слову, вблизи Авдеевки боевики также пытались заснять украинские позиции с помощью квадрокоптера. Его украинские воины успешно сбили.



Карта Операции Объединенных сил на Донбассе / Инфографика 24 канала