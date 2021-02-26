Пророссийские боевики 26 февраля совершенствуют и обустраивают новые позиции в районе Донецкого аэропорта. Оккупанты уже проводят инженерные работы.

Подразделения Вооруженных сил Украины зафиксировали эти работы.

Читайте также План Украины по Донбассу перенесли на неопределенный срок

Что делают боевики

Российские наемники возводят фортификационные сооружения, используя мешки с песком возле пожарного депо ДАПу.

В штабе Операции объединенных сил подчеркнули, что эти факты свидетельствуют о том, что боевики и в дальнейшем демонстрируют нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности.

Обострение на Донбассе: что известно

С начала 2021 года боевики на Донбассе продолжают срывать перемирие. Оккупанты все чаще прицельно обстреливают позиции украинских военных.

Например, 26 февраля российские наемники аж 10 раз нарушали "тишину". В частности, они совершили мощный обстрел Водяного, что на Приазовье. В результате пострадали 9 бойцов ВСУ.

Всего за январь – февраль 2021 года уже погибли 16 украинских бойцов.



Оккупированные территории Донбасса / инфографика 24 канала