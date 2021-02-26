Боевики укрепляют позиции недалеко от Донецкого аэропорта
Пророссийские боевики 26 февраля совершенствуют и обустраивают новые позиции в районе Донецкого аэропорта. Оккупанты уже проводят инженерные работы.
Источник:ООС
Подразделения Вооруженных сил Украины зафиксировали эти работы.
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Что делают боевики
Российские наемники возводят фортификационные сооружения, используя мешки с песком возле пожарного депо ДАПу.
В штабе Операции объединенных сил подчеркнули, что эти факты свидетельствуют о том, что боевики и в дальнейшем демонстрируют нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности.
Обострение на Донбассе: что известно
- С начала 2021 года боевики на Донбассе продолжают срывать перемирие. Оккупанты все чаще прицельно обстреливают позиции украинских военных.
- Например, 26 февраля российские наемники аж 10 раз нарушали "тишину". В частности, они совершили мощный обстрел Водяного, что на Приазовье. В результате пострадали 9 бойцов ВСУ.
- Всего за январь – февраль 2021 года уже погибли 16 украинских бойцов.
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