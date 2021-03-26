Российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ в районе Шумов. В результате враждебных действий погибли 4 защитника Украины.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что российские войска вели огонь из минометов, обстрел начался в 13:45.

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"После ротации 503 батальона морской пехоты российские войска резко усилили активность в этом районе. Ситуация не может не вызывать беспокойства", – подчеркнул он.

И подчеркнул, что именно в Шумах – одна из тех точек, где враг постоянно проводит обстрел из гаубиц, минометов и стрелкового оружия.

Есть высокая вероятность, что в районе Шумов может последовать российская атака для захвата передовых украинских позиций,

– добавил журналист.

И вспомнил, что именно в Шумах российское командование в ноябре 2020 года требовало провести "инспекцию" украинской линии обороны.

В то же время журналист Андрей Цаплиенко написал на своей фейсбук-странице, что по состоянию на 16:16 бой вблизи Шумов продолжается.

Обратите внимание! В пресс-службе ООС подтвердили гибель украинских защитников. Враг также ранил 2 бойцов ВСУ, им оказывают помощь медики.