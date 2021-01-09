Боевики в очередной раз нарушили режим тишины: били возле Донецка и в Приазовье
С начала 9 января оккупанты на Донбассе трижды нарушали режим прекращения огня. Стреляли на Приазовье и в близи оккупированного Донецка.
Такие данные по состоянию на 17:00 9 января 2021 года. Об этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.
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Где и когда били
В обеденное время на передовой зафиксировали 3 нарушения режима прекращения огня. В частности:
- 2 обстрела осуществили вблизи населенного пункта Луганское;
- неподалеку Водяного, что на Приазовье.
Какое оружие использовали
Российские оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматических и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также били из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
К счастью, среди украинских воинов боевых потерь нет. В штабе заверили, что обстановка в районе проведения ООС и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.
Ситуация на передовой: последние новости
- С начала суток 9 января в районе проведения операции Объединенных сил тишина была до обеда. Сначала нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.
- В течение 8 января войска оккупанта на Донбассе 9 раз нарушили перемирие.
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала
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