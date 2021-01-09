С начала 9 января оккупанты на Донбассе трижды нарушали режим прекращения огня. Стреляли на Приазовье и в близи оккупированного Донецка.

Такие данные по состоянию на 17:00 9 января 2021 года. Об этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

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Где и когда били

В обеденное время на передовой зафиксировали 3 нарушения режима прекращения огня. В частности:

2 обстрела осуществили вблизи населенного пункта Луганское;

неподалеку Водяного, что на Приазовье.

Какое оружие использовали

Российские оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматических и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также били из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

К счастью, среди украинских воинов боевых потерь нет. В штабе заверили, что обстановка в районе проведения ООС и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

Ситуация на передовой: последние новости

С начала суток 9 января в районе проведения операции Объединенных сил тишина была до обеда. Сначала нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.

В течение 8 января войска оккупанта на Донбассе 9 раз нарушили перемирие.

Важно! На Донбассе с июля 2020 года действует режим тишины. Однако российские боевики регулярно его нарушают. Больше об этом читайте по ссылке.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала