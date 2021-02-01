Пророссийские боевики на Донбассе 1 февраля 4 раза нарушили договоренности относительно режима тишины. К счастью, никто из украинских защитников не пострадал.

Источник: штаб ООС

Нарушение зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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Где стреляли боевики

►В пригороде Авдеевки оккупанты открывали огонь в сторону украинских позиций с автоматического станкового, ручного противотанкового и подствольного гранатометов.

►Возле Новомихайловки боевики стреляли из стрелкового оружия.

►Возле населенного пункта Пищевик враг бил из автоматических станковых гранатометов.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

Кстати, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, 1 февраля саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 6 взрывоопасных предметов.

Ситуция в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинам,

– отметили в штабе ООС.

Добавим, что в течение суток 31 января оккупанты 9 раз нарушали режим тишины.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала