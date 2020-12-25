В течение 25 декабря войска оккупанта 4 раза нарушили режим тишины вблизи Водяного. К счастью, украинские защитники не пострадали.

Все провокации боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Об этом сообщили в фейсбуке штаба операции Объединенных сил.

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Где именно и из какого оружия враг открывал огонь

Все 4 раза оккупанты стреляли в сторону украинских позиций возле Водяного. Били из минометов калибра 120 и 82 миллиметра. В целом боевики выпустили 12 и 8 мин соответственно.

Также противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обошлось без потерь

Украинские защитники дали противнику адекватный ответ. К счастью, боевых потерь среди бойцов Вооруженных сил Украины нет. Военные Объединенных сил контролируют ситуацию.

К слову, саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 25 декабря разминировали почти 4 гектара территории. Они передали для уничтожения 129 взрывоопасных предметов.

Обратите внимание! В течение 24 декабря оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела ранения получил украинский защитник. Еще один военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Оба были госпитализированы.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала