За сутки, 27 декабря, боевики на Донбассе трижды нарушили "тишину". Украинские защитники вынуждены были открыть ответный огонь.

Российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия неподалеку Марьинки, а возле Авдеевки – из гранатометов. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

К теме Как украинская икона, подаренная Лаврову, попала из Донбасса в Боснию: возможная версия

Кроме того, возле Авдеевки оккупанты запускали беспилотник.

Реакция украинских военных

Бойцы ВСУ вынуждены были реагировать на нарушения противника. В штабе отметили, что украинские воины дали адекватный ответ боевикам, а также остановили беспилотник.

Пострадавших и раненых в ООС нет. Сейчас военные полностью контролируют ситуацию.

Кроме этого, украинские защитники продолжают выполнять и другие задачи у передовой. Например, за сутки саперы разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 32 взрывчатки.