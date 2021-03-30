На заседании рабочей группы по политическим вопросам ТКГ 30 марта принимали участие в обсуждениях и боевики с оккупированных территорий. По информации одного из участников украинской делегации, у них были российские паспорта.

Как пишет Сергей Гармаш, в двусторонних консультациях с модератором и в неофициальном совещании представителей делегаций участвовали так называемые представители ОРДЛО. Именно у них были российские паспорта.

К теме Переговоров не будет, пока в них будет участвовать террористка Пирогова

ОБСЕ нарушило формат

Как отмечает глава ТКГ Сергей Гармаш, миссия ОБСЕ, допустив боевиков с паспортом России, нарушает формат. Ведь получается, они являются представителями России и ее гражданами. Кто их пригласил – пока не ясно.

То есть, ОБСЕ самовольно, в нарушение Минских соглашений, нарушило трехсторонний формат переговоров, наделив статусом переговоров делегаций приглашенных (кстати, до сегодняшнего дня непонятно – кем) с ОРДЛО российских граждан,

– подчеркнул Гармаш.

Гармаш отмечает: первые 4 часа переговоры шли как двусторонние консультации модератора от ОБСЕ с представителями сторон в двустороннем формате. Затем была "неофициальная информационная встреча" официальных представителей делегаций. Лишь последние полчаса, как рассказал Гармаш, проходило официальное заседание рабочей группы.

Он отметил: главный переговорный процесс не сорван. "Хотя на сегодня у меня есть уже четкая уверенность, что все усилия российской стороны направлены не на мирное урегулирование конфликта, а на создание условий, когда у нас сдали бы нервы и мы первые вышли из переговоров", – рассказал Гармаш.

Когда следующее заседание ТКГ и что на повестке дня