Войска оккупанта продолжают обстреливать украинские позиции. В результате атак 5 марта вблизи Марьинки ранения получил 1 военный Вооруженных сил Украины.

Несмотря на договоренности о режиме перемирия, боевики в последнее время активно обстреливают позиции украинских защитников.

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На Донбассе снова пострадал воин

Сегодня, 5 марта, в результате обстрелов российскими войсками наших позиций в районе Марьинки получил ранения 1 военнослужащий ВСУ,

– говорится в сообщении.

Бойцу оказали необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, украинская сторона направила соответствующую ноту мониторинговой миссии ОБСЕ.

Важно! С начала 2021 года в результате агрессии войск оккупанта на Донбассе погибли по меньшей мере 17 украинских защитников.

Как прошли сутки 4 марта на Донбассе

Войска оккупанта 9 раз нарушили договоренности относительно режима тишины. Они стреляли из минометов, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Горячо было возле Водяного, Авдеевки, Павлополя, Талаковки, Золотого-4 и Новозвановки. К счастью, никто из украинских военных не погиб.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала