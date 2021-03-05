Российские наемники ранили украинского бойца возле Марьинки
Войска оккупанта продолжают обстреливать украинские позиции. В результате атак 5 марта вблизи Марьинки ранения получил 1 военный Вооруженных сил Украины.
Источник:телеграм украинской делегации в ТКГ
Несмотря на договоренности о режиме перемирия, боевики в последнее время активно обстреливают позиции украинских защитников.
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На Донбассе снова пострадал воин
Сегодня, 5 марта, в результате обстрелов российскими войсками наших позиций в районе Марьинки получил ранения 1 военнослужащий ВСУ,
– говорится в сообщении.
Бойцу оказали необходимую медицинскую помощь.
Кроме того, украинская сторона направила соответствующую ноту мониторинговой миссии ОБСЕ.
Как прошли сутки 4 марта на Донбассе
- Войска оккупанта 9 раз нарушили договоренности относительно режима тишины. Они стреляли из минометов, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
- Горячо было возле Водяного, Авдеевки, Павлополя, Талаковки, Золотого-4 и Новозвановки. К счастью, никто из украинских военных не погиб.
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