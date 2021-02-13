В мониторинговой миссии ОБСЕ говорят, что львиная часть обстрелов, зафиксированных на Донбассе – это "учения" боевиков. Однако проводят они их с боевыми стрельбами. Наблюдатели заявляют: это – нарушение договоренностей.

Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

К теме Россия никогда не прекращала главную стратегическую цель, – Кравчук об эскалации на Донбассе

848 из 894 нарушений режима прекращения огня зафиксировали представители СММ ОБСЕ со стороны вооруженных формирований России в Донецкой области и были оценены как учения с боевой стрельбой в зоне безопасности, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года,

– цитируют в штабе Операции Объединенных сил.

Какие еще нарушения зафиксировали наблюдатели:

Вблизи Тернового (неподконтрольная территория): на полигоне зафиксировали 3 единицы гаубиц Д-30, реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" и самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика", размещенных с нарушением соответствующих линий отвода. Также обнаружили 35 танков – за пределами выделенных мест хранения вооружения.

Также вооруженные формирования регулярно проводят мероприятия по изменению и продвижению своих позиций в сторону подразделений ВСУ.

У Набережного беспилотник обнаружил два удлинения траншей.

В ОБСЕ отметили, эти факты означают, что боевики не заинтересованы в соблюдении договоренностей по режиму тишины.

Важно! В штабе ООС сообщили, что 13 февраля оккупанты 2 раза нарушили режим прекращения огня. В частности, они открыли огонь возле Водяного и Старогнатовки из подствольных гранатометов.