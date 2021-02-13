Боевики проводят "учения" с боевой стрельбой: это нарушение, – ОБСЕ
В мониторинговой миссии ОБСЕ говорят, что львиная часть обстрелов, зафиксированных на Донбассе – это "учения" боевиков. Однако проводят они их с боевыми стрельбами. Наблюдатели заявляют: это – нарушение договоренностей.
Источник:Штаб ООС
Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
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848 из 894 нарушений режима прекращения огня зафиксировали представители СММ ОБСЕ со стороны вооруженных формирований России в Донецкой области и были оценены как учения с боевой стрельбой в зоне безопасности, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года,
– цитируют в штабе Операции Объединенных сил.
Какие еще нарушения зафиксировали наблюдатели:
- Вблизи Тернового (неподконтрольная территория): на полигоне зафиксировали 3 единицы гаубиц Д-30, реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" и самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика", размещенных с нарушением соответствующих линий отвода. Также обнаружили 35 танков – за пределами выделенных мест хранения вооружения.
- Также вооруженные формирования регулярно проводят мероприятия по изменению и продвижению своих позиций в сторону подразделений ВСУ.
- У Набережного беспилотник обнаружил два удлинения траншей.
В ОБСЕ отметили, эти факты означают, что боевики не заинтересованы в соблюдении договоренностей по режиму тишины.
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