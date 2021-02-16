За прошедшие сутки на большинстве участков ответственности частей и подразделений в районе проведения операции Объединенных сил наблюдали тишину. Правда, боевики все же трижды нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке о ситуации на Донбассе. В штабе обнародовали данные по состоянию на 7:00 16 февраля.

Важно Гибель 3 военных у Новолуганского: Зеленский провел срочное совещание

Где и с чего били оккупанты 15 февраля

Оперативно-тактическая группировка "Восток"

Неподалеку Славного боевики вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета.

Возле Опытного пророссийские наемники применили ручной противотанковый гранатомет.

Район ответственности оперативно-тактической группировки "Север"

Вблизи Светлодарска оккупанты совершили провокационные обстрелы из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Боевых потерь среди защитников Украины нет.

Как в Объединенных силах отреагировали на обстрелы

На обстрелы украинские воины давали адекватный ответ.

Обо всех фактах нарушения из-за украинской стороны СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

Что происходило на Донбассе в течение текущих суток 16 февраля

Нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.

Украинские воины продолжают контролировать ситуацию в районе ООС.

Какой была ситуация 14 февраля боевики вечером били из гранатометов и пулеметов: как прошел день на Донбассе

Штаб ОС о ситуации на Донбассе по состоянию на утро 16 февраля: смотрите видео

Обострение на Донбассе: последние новости

Боевики срывали перемирие и раньше. Однако с начала 2021 года оккупанты все чаще стреляли прицельно по украинским позициям.

14 февраля вблизи Новолуганского 3 украинских защитника насмерть подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Все бойцы служили в 59-й отдельной мотопехотной бригаде.

За январь – февраль на Донбассе уже погибли 11 украинских защитников.

Из-за обострения на передовой Трехсторонняя контактная группа даже дважды проведет заседание текущей недели.



Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу