Боевики продолжают срывать перемирие на Донбассе: где и из чего были обстрелы
За прошедшие сутки на большинстве участков ответственности частей и подразделений в районе проведения операции Объединенных сил наблюдали тишину. Правда, боевики все же трижды нарушили режим прекращения огня.
Источник:Пресс-центр Объединенных сил
Об этом говорится в утренней сводке о ситуации на Донбассе. В штабе обнародовали данные по состоянию на 7:00 16 февраля.
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Где и с чего били оккупанты 15 февраля
Оперативно-тактическая группировка "Восток"
- Неподалеку Славного боевики вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета.
- Возле Опытного пророссийские наемники применили ручной противотанковый гранатомет.
Район ответственности оперативно-тактической группировки "Север"
- Вблизи Светлодарска оккупанты совершили провокационные обстрелы из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
Боевых потерь среди защитников Украины нет.
Как в Объединенных силах отреагировали на обстрелы
- На обстрелы украинские воины давали адекватный ответ.
- Обо всех фактах нарушения из-за украинской стороны СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.
Что происходило на Донбассе в течение текущих суток 16 февраля
- Нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.
- Украинские воины продолжают контролировать ситуацию в районе ООС.
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Обострение на Донбассе: последние новости
- Боевики срывали перемирие и раньше. Однако с начала 2021 года оккупанты все чаще стреляли прицельно по украинским позициям.
- 14 февраля вблизи Новолуганского 3 украинских защитника насмерть подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Все бойцы служили в 59-й отдельной мотопехотной бригаде.
- За январь – февраль на Донбассе уже погибли 11 украинских защитников.
- Из-за обострения на передовой Трехсторонняя контактная группа даже дважды проведет заседание текущей недели.
Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу
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