Пророссийские боевики на Донбассе за прошедшие сутки 20 февраля понесли потери. В сети говорят о 5 – 10 погибших и не менее 3 раненых. Правда, "официально" подтвердили смерть только одного оккупанта.

Информацию о 1 погибшем предоставили представители 1-го армейского корпуса оккупационного контингента Вооруженных сил России. Также они рассказали о еще 2 раненых. Произошло это на окраине Горловки возле поселка шахты имени Гагарина. Актуально Война на Донбассе: боевики обстреляли дома местных жителей Что известно о покойнике По информации из сети, позывной погибшего – "Кристалл" .

. Такой человек есть в базе "Миротворца".

Зовут его Владимир Горбачев.

Погибший на Донбассе боевик "Кристалл" / Скриншот с базы "Миротворца" Родился боевик 27 марта 1964 года в поселке Алексеевка Белгородской области России . То есть, ему было полных 56 лет.

. То есть, ему было полных 56 лет. Проживал в поселке Кирово Донецкой области.

Имел звание "лейтенанта". Проходил службу в 3 бригаде 1 армейского корпуса оккупационного контингента Вооруженных сил РФ.

оккупационного контингента Вооруженных сил РФ. До этого служил в спецотряде "Беркут" , который дислоцировался в Донецкой области.

, который дислоцировался в Донецкой области. Оккупанты утверждают, что понесли потери в результате минометного огня со стороны украинских военных. Где, по версии оккупантов, произошел обстрел / Карта К теме Хомчак связал обострение на Донбассе с заседаниями ТКГ и СНБО Подробности от Цаплиенко Украинских журналист сообщает о серьезных потерях среди боевиков – 10 погибших и 3 раненых .

. Инциденты произошли в основном в районе Горловки и очень глубоко в тылу.

и очень глубоко в тылу. Поэтому боевики подозревают, что против них работает группа неизвестных партизан. Боевики обстреляли себя сами, – ВСУ Отметим, что украинские бойцы не обстреливают позиции боевиков, поскольку это запрещено "Минском" . Более того, защитники Украины редко открывают ответный огонь, когда их обстреливают. Происходит это лишь в случае значительной опасности для жизни.

. Более того, защитники Украины редко открывают ответный огонь, когда их обстреливают. Происходит это лишь в случае значительной опасности для жизни. Зато оккупанты часто прибегают к вооруженным провокациям – атакуют не только Вооруженные силы, но и мирные населенные пункты .

. По словам главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, основная цель таких шагов – создание иллюзии обстрелов со стороны ВСУ по населенным пунктам с применением запрещенного тяжелого вооружения, а следовательно дискредитация Объединенных сил .

. Хомчак добавил, что 20 февраля боевики обстреляли из 120-миллиметровых минометов позиции ВСУ, поселок Новгородское и район Южного .

и район . Кроме того, возле Горловки открыли огонь по собственным позициям возле газораспределительной станции. Важно! С начала 2021 года оккупанты все чаще начали стрелять прицельно по украинским позициям. Сперва было много раненых, а потом начались и жертвы. За январь – февраль на Донбассе уже погибли 11 украинских защитников. Из-за обострения на передовую ездили Владимир Зеленский и Руслан Хомчак. Также созвали срочные заседания ТКГ.