Боевики понесли потери в районе Горловки: сообщают о 10 погибших
Пророссийские боевики на Донбассе за прошедшие сутки 20 февраля понесли потери. В сети говорят о 5 – 10 погибших и не менее 3 раненых. Правда, "официально" подтвердили смерть только одного оккупанта.
Источник:Украинский милитарный портал
Информацию о 1 погибшем предоставили представители 1-го армейского корпуса оккупационного контингента Вооруженных сил России. Также они рассказали о еще 2 раненых. Произошло это на окраине Горловки возле поселка шахты имени Гагарина.
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Что известно о покойнике
- По информации из сети, позывной погибшего – "Кристалл".
- Такой человек есть в базе "Миротворца".
- Зовут его Владимир Горбачев.
Погибший на Донбассе боевик "Кристалл" / Скриншот с базы "Миротворца"
- Родился боевик 27 марта 1964 года в поселке Алексеевка Белгородской области России. То есть, ему было полных 56 лет.
- Проживал в поселке Кирово Донецкой области.
- Имел звание "лейтенанта". Проходил службу в 3 бригаде 1 армейского корпуса оккупационного контингента Вооруженных сил РФ.
- До этого служил в спецотряде "Беркут", который дислоцировался в Донецкой области.
- Оккупанты утверждают, что понесли потери в результате минометного огня со стороны украинских военных.
Где, по версии оккупантов, произошел обстрел / Карта
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Подробности от Цаплиенко
- Украинских журналист сообщает о серьезных потерях среди боевиков – 10 погибших и 3 раненых.
- Инциденты произошли в основном в районе Горловки и очень глубоко в тылу.
- Поэтому боевики подозревают, что против них работает группа неизвестных партизан.
Боевики обстреляли себя сами, – ВСУ
- Отметим, что украинские бойцы не обстреливают позиции боевиков, поскольку это запрещено "Минском". Более того, защитники Украины редко открывают ответный огонь, когда их обстреливают. Происходит это лишь в случае значительной опасности для жизни.
- Зато оккупанты часто прибегают к вооруженным провокациям – атакуют не только Вооруженные силы, но и мирные населенные пункты.
- По словам главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, основная цель таких шагов – создание иллюзии обстрелов со стороны ВСУ по населенным пунктам с применением запрещенного тяжелого вооружения, а следовательно дискредитация Объединенных сил.
- Хомчак добавил, что 20 февраля боевики обстреляли из 120-миллиметровых минометов позиции ВСУ, поселок Новгородское и район Южного.
- Кроме того, возле Горловки открыли огонь по собственным позициям возле газораспределительной станции.
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