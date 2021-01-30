Ранее СМИ обнародовали информацию, что партия российской вакцины "Спутник V" прибыла на оккупированную территорию Донетчины. Правда, в России это опровергают.

Источник: ТАСС

В России подчеркивают, что Российский фонд прямых инвестиций не доставлял вакцины от коронавируса "Спутник V" в оккупированный Донецк или Луганск. Интересно, что в сообщении СМИ не было никакой информации о РФПИ.

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Главные тезисы российского заявления относительно "Спутника V" на оккупированном Донбассе

РФПИ не проводит поставки вакцины "Спутник V" в Донецк и Луганск.

В фонде не располагают информацией о наличии или отсутствии подобных поставок.

Что еще заявляли о российской вакцине на оккупированном Донбассе

Ранее представитель боевиков в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник сообщал, что якобы "ЛНР" планирует получить 65 тысяч доз российской вакцины до конца января.

Зато в "ДНР" рассчитывают на 80 тысяч доз.

Вакцинация на оккупированной Донетчине, согласно заявлениям боевиков, должна начаться 1 или 2 февраля. А первые прививки получат сотрудники образовательных и медицинских учреждений.

Относительно оккупированной Луганщины, то здесь, кроме медиков, первыми будут вакцинировать еще и отдельные категории правоохранителей. Об учителях, в отличие от "ДНР", не говорится.

Что такое Российский фонд прямых инвестиций и какое он имеет отношение к "Спутника"

Собственно РФПИ вместе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и разработал "Спутник V".

В России этот препарат "называют первой зарегистрированной COVID-вакциной в мире". Хотя на самом деле он еще не прошел всех этапов клинических испытаний и его использование не утвердили в ВОЗ.

Сам Российский фонд прямых инвестиций создало правительство России в 2011 году. Это суверенный инвестиционный фонд для инвестиций в компании-лидеры в наиболее динамичных секторах экономики.

Во всех сделках РФПИ выступает соинвестором.

Капитал под управлением фонда – 10 миллиардов долларов.

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Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала