Боевики получили российскую вакцину "Спутник V": что говорят в России
Ранее СМИ обнародовали информацию, что партия российской вакцины "Спутник V" прибыла на оккупированную территорию Донетчины. Правда, в России это опровергают.
Источник: ТАСС
В России подчеркивают, что Российский фонд прямых инвестиций не доставлял вакцины от коронавируса "Спутник V" в оккупированный Донецк или Луганск. Интересно, что в сообщении СМИ не было никакой информации о РФПИ.
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Главные тезисы российского заявления относительно "Спутника V" на оккупированном Донбассе
- РФПИ не проводит поставки вакцины "Спутник V" в Донецк и Луганск.
- В фонде не располагают информацией о наличии или отсутствии подобных поставок.
Что еще заявляли о российской вакцине на оккупированном Донбассе
- Ранее представитель боевиков в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник сообщал, что якобы "ЛНР" планирует получить 65 тысяч доз российской вакцины до конца января.
- Зато в "ДНР" рассчитывают на 80 тысяч доз.
- Вакцинация на оккупированной Донетчине, согласно заявлениям боевиков, должна начаться 1 или 2 февраля. А первые прививки получат сотрудники образовательных и медицинских учреждений.
- Относительно оккупированной Луганщины, то здесь, кроме медиков, первыми будут вакцинировать еще и отдельные категории правоохранителей. Об учителях, в отличие от "ДНР", не говорится.
Что такое Российский фонд прямых инвестиций и какое он имеет отношение к "Спутника"
- Собственно РФПИ вместе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и разработал "Спутник V".
- В России этот препарат "называют первой зарегистрированной COVID-вакциной в мире". Хотя на самом деле он еще не прошел всех этапов клинических испытаний и его использование не утвердили в ВОЗ.
- Сам Российский фонд прямых инвестиций создало правительство России в 2011 году. Это суверенный инвестиционный фонд для инвестиций в компании-лидеры в наиболее динамичных секторах экономики.
- Во всех сделках РФПИ выступает соинвестором.
- Капитал под управлением фонда – 10 миллиардов долларов.
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Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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