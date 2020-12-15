За прошедшие сутки 14 декабря пророссийские боевики на Донбассе 4 раза нарушали режим прекращения огня. Враждебную огневую активность можно было наблюдать вблизи Шумив, Авдеевки и Песок. В течение суток оккупанты били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Подробнее о ситуации на Донбассе 14 декабря В пресс-центре Объединенных сил сообщили, что огонь украинские защитники не открывали. Поскольку все огневые провокации противника не имели угрозы. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Важно Международный уголовный суд в Гааге обнародовал новый отчет: что установили Где открывали огонь боевики Вблизи Шумив – враг дважды вел неприцельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и подствольных гранатометов. В районе Авдеевки и Песок – в направлении украинских позиций оккупанты совершили по несколько выстрелов из стрелкового оружия. Что произошло 15 декабря Было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Боевики открыли неприцельный огонь из подствольного гранатомета вблизи украинских позиций в пригороде Авдеевка.

Провокация противника не имела угрозы для защитников Украины, поэтому огонь они не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Обратите внимание Сколько людей погибло 7 лет агрессии России против Украины: заявление МИД Сводка пресс-центра Объединенных сил о ситуации на Донбассе по состоянию на утро 15 декабря: смотрите видео Заметим! С 27 июля на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако, пророссийские боевики систематически нарушают договоренности. Преимущественно их выстрелы провокационные, поэтому украинские военные не открывают огонь.

Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала