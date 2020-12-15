Боевики обстреляли воинов ОС из гранатометов: где было горячо на Донбассе за прошедшие сутки
За прошедшие сутки 14 декабря пророссийские боевики на Донбассе 4 раза нарушали режим прекращения огня. Враждебную огневую активность можно было наблюдать вблизи Шумив, Авдеевки и Песок. В течение суток оккупанты били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Подробнее о ситуации на Донбассе 14 декабря
В пресс-центре Объединенных сил сообщили, что огонь украинские защитники не открывали. Поскольку все огневые провокации противника не имели угрозы. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
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Где открывали огонь боевики
- Вблизи Шумив – враг дважды вел неприцельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и подствольных гранатометов.
- В районе Авдеевки и Песок – в направлении украинских позиций оккупанты совершили по несколько выстрелов из стрелкового оружия.
Что произошло 15 декабря
- Было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
- Боевики открыли неприцельный огонь из подствольного гранатомета вблизи украинских позиций в пригороде Авдеевка.
- Провокация противника не имела угрозы для защитников Украины, поэтому огонь они не открывали.
- Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
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Сводка пресс-центра Объединенных сил о ситуации на Донбассе по состоянию на утро 15 декабря: смотрите видео
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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