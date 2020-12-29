Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Новельского, Авдеевки и Водяного
С начала суток 29 декабря пророссийские боевики уже успели трижды обстрелять позиции украинских военных. В частности, возле Новельского, Авдеевки и Водяного
Оккупанты в очередной раз нарушили "тишину". Об этом сообщили в Минобороны.
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Нарушения боевиков
- У Невельского и Авдеевки враг стрелял из подствольного гранатомета.
- Вблизи Водяного оккупанты открывали огонь из автоматического станкового гранатомета.
Какова реакция бойцов ВСУ
Поскольку вражеские провокации не представляли угрозы, украинские воины не открывали огонь в ответ. Потерь и ранений среди личного состава ВСУ нет.
Что было на Донбассе за прошедшие сутки
- За сутки, 28 декабря, российские наемники 13 раз нарушили перемирие.
- Вблизи Чермалыка украинский защитник получил ранение. Его госпитализировали.
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