С начала суток 29 декабря пророссийские боевики уже успели трижды обстрелять позиции украинских военных. В частности, возле Новельского, Авдеевки и Водяного

Оккупанты в очередной раз нарушили "тишину". Об этом сообщили в Минобороны. К теме Грызлов и боевики предлагают "дорожную карту" по Донбассу: почему Украина против Нарушения боевиков У Невельского и Авдеевки враг стрелял из подствольного гранатомета.

Вблизи Водяного оккупанты открывали огонь из автоматического станкового гранатомета. Какова реакция бойцов ВСУ Поскольку вражеские провокации не представляли угрозы, украинские воины не открывали огонь в ответ. Потерь и ранений среди личного состава ВСУ нет. Что было на Донбассе за прошедшие сутки За сутки, 28 декабря, российские наемники 13 раз нарушили перемирие.

Вблизи Чермалыка украинский защитник получил ранение. Его госпитализировали. Подробнее Более десятка обстрелов и раненный украинский воин: как прошли сутки на Донбассе