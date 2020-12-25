Российские наемники 25 декабря 2020 года обстреляли частный сектор на Донбассе в селе Водяное. В течение дня оккупанты 4 раза обстреливали позиции украинских военных вблизи населенного пункта.

Детали обстрела

Российские наемники стреляли из миномета калибра 120 миллиметров. Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

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Одна из мин попала во двор местных жителей. К счастью, в результате преступных действий российско-оккупационных войск никто из мирных жителей не пострадал,

– рассказали в ООС.

25 декабря боевики активно обстреливали Водяное. Враг стрелял из минометов калибра 120 и 82 миллиметра. Всего наемники выпустили 12 и 8 мин соответственно. Кроме того, они стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Боевики на Донбассе обстреляли частный сектор / Фото ООС



Одна из мин попала во двор местных жителей / Фото ООС

Обратите внимание! На Донбассе с 27 июля действует режим прекращения огня. Впрочем, российские наемники систематически его нарушают. В результате враждебных действий 24 декабря один украинский военный получил ранения, а другой – подорвался на мине. Обоих защитников отвезли в больницу. Больше о ситуации на Донбассе – читайте здесь.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала