Пророссийские боевики обстреляли частный сектор на Донбассе: фото
Российские наемники 25 декабря 2020 года обстреляли частный сектор на Донбассе в селе Водяное. В течение дня оккупанты 4 раза обстреливали позиции украинских военных вблизи населенного пункта.
Детали обстрела
Российские наемники стреляли из миномета калибра 120 миллиметров. Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.
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Одна из мин попала во двор местных жителей. К счастью, в результате преступных действий российско-оккупационных войск никто из мирных жителей не пострадал,
– рассказали в ООС.
25 декабря боевики активно обстреливали Водяное. Враг стрелял из минометов калибра 120 и 82 миллиметра. Всего наемники выпустили 12 и 8 мин соответственно. Кроме того, они стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Боевики на Донбассе обстреляли частный сектор / Фото ООС
Одна из мин попала во двор местных жителей / Фото ООС
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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