Атаки на беспилотники ОБСЕ на Донбассе: боевики 2 дня подряд осуществляют обстрелы
На оккупированной территории Донбасса российские наемники снова обстреляли беспилотник ОБСЕ. О его пролете оккупантам заблаговременно сообщали.
Оккупанты стреляют по летательным аппаратам ОБСЕ
Боевики в Донбассе 13 января вновь открыли огонь в сторону беспилотника ОБСЕ. Об этом сообщают в ежедневном отчете, опубликованном Специальным мониторинговой миссией.
Ранее Взрыв прогремел возле Каменки на Донбассе: ранен мужчина, работавший на тракторе
Находясь примерно в 2 километрах к западу от Лебяжьего для проведения полета беспилотного летательного аппарата, команда Миссии слышала 17 очередей из крупнокалиберного пулемета и 15 выстрелов из стрелкового оружия,
– говорится в отчете.
Российские наемники стреляли несмотря на то, что о полете предупреждали заранее.
По оценке, огонь вели в направлении беспилотника, пролетавшего примерно за 1,5 километра на северо-северо-востоку от места расположения патруля СММ.
По информации наблюдателей, команда Миссии успешно приземлила БПЛА и осталась в этом районе.
Сутки на Донбассе 13 января: как прошли
- Российские наемники в очередной раз нарушали договоренности о полном и всеобъемлющем прекращение огня.
- Оккупанты 6 раз открывали огонь.
- Они били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Больше читайте здесь.
Поделиться новостью