На оккупированной территории Донбасса российские наемники снова обстреляли беспилотник ОБСЕ. О его пролете оккупантам заблаговременно сообщали.

Оккупанты стреляют по летательным аппаратам ОБСЕ

Боевики в Донбассе 13 января вновь открыли огонь в сторону беспилотника ОБСЕ. Об этом сообщают в ежедневном отчете, опубликованном Специальным мониторинговой миссией.

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Находясь примерно в 2 километрах к западу от Лебяжьего для проведения полета беспилотного летательного аппарата, команда Миссии слышала 17 очередей из крупнокалиберного пулемета и 15 выстрелов из стрелкового оружия,

– говорится в отчете.

Российские наемники стреляли несмотря на то, что о полете предупреждали заранее.

По оценке, огонь вели в направлении беспилотника, пролетавшего примерно за 1,5 километра на северо-северо-востоку от места расположения патруля СММ.

По информации наблюдателей, команда Миссии успешно приземлила БПЛА и осталась в этом районе.

Обратите внимание! В отчете за 12 января Миссия ОБСЕ также сообщала об обстреле беспилотника российскими вооруженными формированиями возле оккупированного Молодежного. И опять же – о его полете сообщали заранее.

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