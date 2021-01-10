На Донбассе 10 января 2021 года наблюдается относительная тишина. Российские наемники лишь один раз нарушали договоренности и открывали огонь.

Что происходит на Донбассе 10 января

В обед в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщили в вечерней сводке штаба Операции Объединенных сил.

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Из чего стрелял враг

В пригороде Авдеевки пророссийские боевики открыли огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета. К счастью, никто из наших защитников не пострадал.

О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уже сообщили представителям ОБСЕ,

- заметили в штабе ООС.

Добавим, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было тихо.

Украинские военные разминировали участки

В районе ООС выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 4 взрывоопасных предмета.

В штабе ООС подчеркнули, что украинские военные полностью контролируют ситуацию на территории проведения Операции Объединенных сил.



Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала