Боевики нанесли удар возле Водяного: ранены 2 украинских защитников
Российские наемники 29 января сбросили снаряд над позициями украинских военных возле Водяного. В результате 2 бойцов Вооруженных сил Украины получили ранения.
Источник: штаб ООС
Войска оккупанта вновь нарушили режим перемирия на Донбассе. Инцидент произошел в районе Водяного, что на Приазовье.
Читайте также Боевики хотят захватить весь Донбасс: представили "доктрину"
Детали вражеской атаки на Донбассе
В полдень 28 января боевики применили беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер". С его помощью они сбросили снаряд ВОГ-17 над позициями Объединенных сил.
Пострадали бойцы ВСУ
В результате 2 украинских военных получили осколочные ранения. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья защитников удовлетворительное.
О нарушениях сообщили ОБСЕ
В штабе ООС отмечают, что такие вооруженные формирования России и ее наемников еще раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим тишины.
О действиях оккупантов уже сообщили представителям ОБСЕ.
Поделиться новостью