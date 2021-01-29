Российские наемники 29 января сбросили снаряд над позициями украинских военных возле Водяного. В результате 2 бойцов Вооруженных сил Украины получили ранения.

Источник: штаб ООС

Войска оккупанта вновь нарушили режим перемирия на Донбассе. Инцидент произошел в районе Водяного, что на Приазовье.

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Детали вражеской атаки на Донбассе

В полдень 28 января боевики применили беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер". С его помощью они сбросили снаряд ВОГ-17 над позициями Объединенных сил.

Пострадали бойцы ВСУ

В результате 2 украинских военных получили осколочные ранения. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья защитников удовлетворительное.

О нарушениях сообщили ОБСЕ

В штабе ООС отмечают, что такие вооруженные формирования России и ее наемников еще раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим тишины.

О действиях оккупантов уже сообщили представителям ОБСЕ.

Обратите внимание! В течение 28 января пророссийские боевики 3 раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе. На обстрелы оккупантов украинские военные отвечали огнем.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала