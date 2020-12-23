Боевики вернули Украине захваченного на Донбассе воина
Боевики оккупированной Луганщины вернули Украине одного из командиров 14-й механизированной бригады ВСУ Александра Пупка. Мужчина находился в их плену.
Александр Пупко вернулся из плена в Украину: что известно
Это событие произошло 23 декабря. Об этом сообщила делегация Украины в ТКГ.
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По словам представителей украинской стороны, Украине удалось вернуть воина благодаря действиям Гуманитарного подгруппы в ТКГ. Кроме того, освобождение происходило с участием наблюдателей ОБСЕ,
Процесс передачи Александра пупка Украине / Скриншот видео
Известно, что Александр только недавно попал на временно неподконтрольную территорию. Однако, при каких обстоятельствах это произошло, – информации нет. Сейчас происходит выяснение.
Добавим, что Александр Пупко имеет звание младшего сержанта. В 14-й бригаде он находится на должности командира отделения разведывательного взвода мотопехотного батальона.
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Что этому предшествовало
- Накануне боевики заявили, что задержали украинского военного Александра Пупка.
- Произошло это 17 декабря вблизи оккупированного города Славяносербск Луганской области.
- В штабе ОС информацию об отсутствии бойца подтвердили.
- По информации сепаратистских СМИ, украинский воин во время захвата вроде был в нетрезвом состоянии. Более того, оккупанты утверждают, что у него еще и были признаки наркотического опьянения.
- Его задержали якобы без применения оружия. Потом доставили в "военную комендатуру" и провели медицинский осмотр.
- Также боевики обнародовали и фото пленника.
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