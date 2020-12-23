Боевики оккупированной Луганщины вернули Украине одного из командиров 14-й механизированной бригады ВСУ Александра Пупка. Мужчина находился в их плену.

Александр Пупко вернулся из плена в Украину: что известно

Это событие произошло 23 декабря. Об этом сообщила делегация Украины в ТКГ.

Кстати Украинский военный Шумков возвращается из русского плена

По словам представителей украинской стороны, Украине удалось вернуть воина благодаря действиям Гуманитарного подгруппы в ТКГ. Кроме того, освобождение происходило с участием наблюдателей ОБСЕ,

Процесс передачи Александра пупка Украине / Скриншот видео

Известно, что Александр только недавно попал на временно неподконтрольную территорию. Однако, при каких обстоятельствах это произошло, – информации нет. Сейчас происходит выяснение.

Добавим, что Александр Пупко имеет звание младшего сержанта. В 14-й бригаде он находится на должности командира отделения разведывательного взвода мотопехотного батальона.

Обратите внимание Почему вопрос обмена пленными с Россией стоит на месте: объяснение Резникова

Что этому предшествовало

Накануне боевики заявили, что задержали украинского военного Александра Пупка.

Произошло это 17 декабря вблизи оккупированного города Славяносербск Луганской области.

В штабе ОС информацию об отсутствии бойца подтвердили.

По информации сепаратистских СМИ, украинский воин во время захвата вроде был в нетрезвом состоянии. Более того, оккупанты утверждают, что у него еще и были признаки наркотического опьянения.

Его задержали якобы без применения оружия. Потом доставили в "военную комендатуру" и провели медицинский осмотр.

Также боевики обнародовали и фото пленника.



Александр Пупко в плену боевиков / Фото оккупантов