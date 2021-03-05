Обострение на Донбассе: боевики игнорируют просьбы о тишине, раненый боец в тяжелом состоянии
В течение 5 марта российские наемники 3 раза нарушили режим перемирия. Украина через мониторинговую группу ОБСЕ трижды просила боевиков восстановить тишину, однако оккупанты игнорировали просьбы. В результате вражеских обстрелов пострадал украинский защитник, он в тяжелом состоянии.
Источник:Фейсбук штаба ООС
Войска оккупанта и в дальнейшем нарушают все договоренности с Украиной о мире на Донбассе. Вражеские обстрелы фиксировали и 5 марта.
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Где и из какого оружия били оккупанты
- у Песков вооруженные формирования России открывали неприцельный огонь из подствольного гранатомета;
- вблизи Авдеевки – из стрелкового оружия;
- неподалеку Марьинки – из снайперского оружия.
Пострадавший в тяжелом состоянии
В результате огнестрельное ранение получил 1 украинский воин. Военного оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Врачи говорят, что состояние здоровья раненого – тяжелое.
На месте происшествия работают представители воинской части и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка.
Украина проинформировала о нарушениях ОБСЕ
Украинская сторона сообщила о грубых нарушениях со стороны российских наемников. С целью немедленного прекращения огня Украина 3 раза направляла запрос через мониторинговую миссию ОБСЕ на введение режима тишины.
Однако представители оккупационных войск не прекращают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности.
Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала
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