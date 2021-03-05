В течение 5 марта российские наемники 3 раза нарушили режим перемирия. Украина через мониторинговую группу ОБСЕ трижды просила боевиков восстановить тишину, однако оккупанты игнорировали просьбы. В результате вражеских обстрелов пострадал украинский защитник, он в тяжелом состоянии.

Войска оккупанта и в дальнейшем нарушают все договоренности с Украиной о мире на Донбассе. Вражеские обстрелы фиксировали и 5 марта.

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Где и из какого оружия били оккупанты

у Песков вооруженные формирования России открывали неприцельный огонь из подствольного гранатомета;

вооруженные формирования России открывали неприцельный огонь из подствольного гранатомета; вблизи Авдеевки – из стрелкового оружия;

– из стрелкового оружия; неподалеку Марьинки – из снайперского оружия.

Пострадавший в тяжелом состоянии

В результате огнестрельное ранение получил 1 украинский воин. Военного оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Врачи говорят, что состояние здоровья раненого – тяжелое.

На месте происшествия работают представители воинской части и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка.

Украина проинформировала о нарушениях ОБСЕ

Украинская сторона сообщила о грубых нарушениях со стороны российских наемников. С целью немедленного прекращения огня Украина 3 раза направляла запрос через мониторинговую миссию ОБСЕ на введение режима тишины.

Однако представители оккупационных войск не прекращают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности.

Важно! В Министерстве обороны сообщили, что Россия продолжает наращивать боевой потенциал группировки войск не только вблизи границы с Украиной и на временно оккупированных украинских территориях. Происходит это несмотря на международные договоренности и обязательства, которые взяло на себя государство-агрессор.



Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала