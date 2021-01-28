Боевики хотят захватить весь Донбасс: представили "доктрину"
Пророссийские боевики на Донбассе хотят захватить подконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей. Оккупанты уже представили так называемую "доктрину", в которой описали свои планы.
Источник: "Новости Донбасса"
Так называемая доктрина "Русский Донбасс" предусматривает 7 шагов, которые оккупанты хотят осуществить "в ближайшее время". Об этом на форуме в Донецке заявил главарь боевиков Денис Пушилин.
Важно Боевики активизировались на Донбассе: где и из какого оружия били
Цель доктрины – выразить в документе наши внутренние чувства, тот порыв, который нас сплотил, когда мы восстали против несправедливости, лжи, гонения на все русское, чтобы вернуться к своим историческим корням,
– сказал Пушилин.
Что предусматривает "доктрина" боевиков
► Прекращение боевых действий.
► Установление контроля так называемых "ДНР" и "ЛНР" над всей территорией Донбасса.
► Гуманитарная, социальная, правозащитная, политическая поддержка "русских" на Украине.
► Заметим, боевики не требуют вхождения своих "ДНР" и "ЛНР" в Россию, однако хотят добиться "углубленной экономической интеграции с Россией" и "комплексной интеграции предприятий Донбасса с российской промышленностью".
"Доктрина" боевиков / Скриншот
Боевики планируют обсудить "доктрину" и по результатам принять резолюцию.
Что известно о форуме оккупантов в Донецке
- 28 января на форум "Русский Донбасс" приехала главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян и ее муж Тигран Кеосаян – редактор радиостанции "Говорит Москва".
- В Министерстве внутренних дел Украины отреагировали на приезд российских пропагандистов. Спикер ведомства Олег Николенко заявил, что МВД инициирует запрет въезда Кеосаяну на территорию нашей страны. Его жена уже давно "невъездная".
Поделиться новостью