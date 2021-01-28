Пророссийские боевики на Донбассе хотят захватить подконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей. Оккупанты уже представили так называемую "доктрину", в которой описали свои планы.

Источник: "Новости Донбасса"

Так называемая доктрина "Русский Донбасс" предусматривает 7 шагов, которые оккупанты хотят осуществить "в ближайшее время". Об этом на форуме в Донецке заявил главарь боевиков Денис Пушилин.

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Цель доктрины – выразить в документе наши внутренние чувства, тот порыв, который нас сплотил, когда мы восстали против несправедливости, лжи, гонения на все русское, чтобы вернуться к своим историческим корням,

– сказал Пушилин.

Что предусматривает "доктрина" боевиков

► Прекращение боевых действий.

► Установление контроля так называемых "ДНР" и "ЛНР" над всей территорией Донбасса.

► Гуманитарная, социальная, правозащитная, политическая поддержка "русских" на Украине.

► Заметим, боевики не требуют вхождения своих "ДНР" и "ЛНР" в Россию, однако хотят добиться "углубленной экономической интеграции с Россией" и "комплексной интеграции предприятий Донбасса с российской промышленностью".



"Доктрина" боевиков / Скриншот

Боевики планируют обсудить "доктрину" и по результатам принять резолюцию.

Что известно о форуме оккупантов в Донецке