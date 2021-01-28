Боевики хотят провести референдум, чтобы объединить Донецк и Луганск – правозащитники
Пророссийские боевики на Донбассе хотят провести еще один референдум. По его итогам они планируют объединить так называемые "ДНР" и "ЛНР".
Источник: Фейсбук "Восточная правозащитная группа"
Вопрос объединения Донбасса оккупанты планируют вынести на так называемый "референдум Донбасса".
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Что запланировали боевики
28 января в Донецке состоялся форум, на который приехали российские пропагандисты и депутаты Госдумы. По данным правозащитников, россияне заявили боевикам, что в Кремле уже согласовали объединение территорий.
Объединение пройдет под лозунгом "Для победы на войне с "украинским фашизмом" Донбасс должен быть единым,
– говорят правозащитники.
Они добавили: "Есть большая внутренняя оппозиция в Донецке и Луганске, которых и сейчас все устраивает".
Кстати, оккупанты еще не определились, как хотят объединяться – или союз, или полное слияние.
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