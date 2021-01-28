Пророссийские боевики на Донбассе хотят провести еще один референдум. По его итогам они планируют объединить так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Источник: Фейсбук "Восточная правозащитная группа"

Вопрос объединения Донбасса оккупанты планируют вынести на так называемый "референдум Донбасса".

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Что запланировали боевики

28 января в Донецке состоялся форум, на который приехали российские пропагандисты и депутаты Госдумы. По данным правозащитников, россияне заявили боевикам, что в Кремле уже согласовали объединение территорий.

Объединение пройдет под лозунгом "Для победы на войне с "украинским фашизмом" Донбасс должен быть единым,

– говорят правозащитники.

Они добавили: "Есть большая внутренняя оппозиция в Донецке и Луганске, которых и сейчас все устраивает".

Кстати, оккупанты еще не определились, как хотят объединяться – или союз, или полное слияние.

Обратите внимание! На том же форуме боевики представили так называемую доктрину "Русский Донбасс". В ней они запланировали захватить подконтрольные Украины территории Донецкой и Луганской областей.



Кстати, оккупанты якобы не хотят входить в Россию. Они лишь отметили углубление экономической интеграции со страной-агрессором.