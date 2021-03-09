В Трехсторонней контактной группе приняли во внимание сведения управления разведки и штаба ООС, где отметили, что на Донбассе ведут подготовку к боевым действиям. Однако оккупанты, вероятно, проводят мероприятия оборонного направления, то есть они готовят укрепления и мобилизацию резерва.

Это выглядит якобы подготовка к украинскому наступлению. Об этом рассказал представитель Луганской области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

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"Принимая во внимание то, что они (боевики – 24 канал) сами неоднократно обвиняли Украину в подготовке к провокациям и эскалациям, то можно сделать вывод, что они действительно готовят провокацию, чтобы обвинить в ней Украину", – предположил Гармаш.

Почему оккупанты готовят оборону

Он отметил, что соответствующие оборонительные мероприятия оккупанты могут готовить для случая, если получат отпор в провокации, то есть чтобы украинские военные не пошли дальше.

Недавно было заявление о том, что есть намерение введения "российских миротворцев", возможно, они действительно хотят спровоцировать военных Украины на отпор и под этим предлогом ввести как раз своих так называемых миротворцев, сказал Сергей Гармаш.

Но это не для наступления, я не думаю, что Россия сейчас заинтересована в наступлении. Это, вероятно – для консервации конфликта в той стадии, в которой он есть,

– предположил представитель Луганщины в ТКГ.

Справка. Представители "Восточной правозащитной группы" сообщили, что оккупационные войска России готовятся к наступлению на позиции украинских военных.

Почему Россия взялась за оборонительные мероприятия на Донбассе

По словам Сергея Гармаша, вероятно, Россию не устраивают так называемые рекомендации Украины по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Она (Россия – 24 канал) хочет взять инициативу в свои руки и спровоцировать ситуацию так, чтобы никакие так называемые кластеры уже не были актуальными, чтобы ввести туда своих "миротворцев", законсервировать конфликт и реализовывать абхазский вариант этого конфликта", – сказал Гармаш .

Обратите внимание! Глава Офиса Президента Андрей Ермак 13 февраля заявил, что политические советники лидеров "нормандской четверки" продолжают обсуждать, как прекратить войну на Донбассе. Одновременно – определяют ключевые позиции, которые позволили бы составить дорожную карту выполнения Минских соглашений.

Он пояснил, что в соответствующем случае будет говориться о сохранении конфликта и институциализации "государств" на Донбассе и будет готовиться почва для ослабления Украины.

"Провокация будет именно физическая, будет имитация наступления, для этого они (оккупанты – 24 канал) и готовят свои оборонительные укрепления. Провокация будет именно военная, но я не думаю, что это будет большая военная кампания или действительно реальное наступление, как было в 2014 или 2015 годах", – считает Сергей Гармаш.

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