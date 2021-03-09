Боевики готовят провокацию, – Гармаш предположил, каким будет наступление России на Донбассе
В Трехсторонней контактной группе приняли во внимание сведения управления разведки и штаба ООС, где отметили, что на Донбассе ведут подготовку к боевым действиям. Однако оккупанты, вероятно, проводят мероприятия оборонного направления, то есть они готовят укрепления и мобилизацию резерва.
Источник:24 канал
Это выглядит якобы подготовка к украинскому наступлению. Об этом рассказал представитель Луганской области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.
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"Принимая во внимание то, что они (боевики – 24 канал) сами неоднократно обвиняли Украину в подготовке к провокациям и эскалациям, то можно сделать вывод, что они действительно готовят провокацию, чтобы обвинить в ней Украину", – предположил Гармаш.
Почему оккупанты готовят оборону
Он отметил, что соответствующие оборонительные мероприятия оккупанты могут готовить для случая, если получат отпор в провокации, то есть чтобы украинские военные не пошли дальше.
Недавно было заявление о том, что есть намерение введения "российских миротворцев", возможно, они действительно хотят спровоцировать военных Украины на отпор и под этим предлогом ввести как раз своих так называемых миротворцев, сказал Сергей Гармаш.
Но это не для наступления, я не думаю, что Россия сейчас заинтересована в наступлении. Это, вероятно – для консервации конфликта в той стадии, в которой он есть,
– предположил представитель Луганщины в ТКГ.
Почему Россия взялась за оборонительные мероприятия на Донбассе
По словам Сергея Гармаша, вероятно, Россию не устраивают так называемые рекомендации Украины по урегулированию конфликта на Донбассе.
"Она (Россия – 24 канал) хочет взять инициативу в свои руки и спровоцировать ситуацию так, чтобы никакие так называемые кластеры уже не были актуальными, чтобы ввести туда своих "миротворцев", законсервировать конфликт и реализовывать абхазский вариант этого конфликта", – сказал Гармаш .
Он пояснил, что в соответствующем случае будет говориться о сохранении конфликта и институциализации "государств" на Донбассе и будет готовиться почва для ослабления Украины.
"Провокация будет именно физическая, будет имитация наступления, для этого они (оккупанты – 24 канал) и готовят свои оборонительные укрепления. Провокация будет именно военная, но я не думаю, что это будет большая военная кампания или действительно реальное наступление, как было в 2014 или 2015 годах", – считает Сергей Гармаш.
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