В Донецкой области приходят в себя от мощного обстрела. Там оккупанты выпустили в сторону украинских позиций в районе Зайцево примерно 40 мин 120-го калибра.

В то же время на Луганщине, несмотря на соглашения не продвигаться вперед, враг уменьшил расстояние между позициями возле Крымского. Почти год тишины в районе Зайцево 19 февраля оборвала громкая канонада.

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Один из военнослужащих ВСУ рассказал, что утром раздался свист. После этого начался обстрел из минометов.

С начала перемирия обстрел этих позиций был самым мощным. Враг действовал вызывающе, подогнав на передовую минометы запрещенного 120-го калибра. Правда, оккупанты дали погрешность в координатах. Все мины не долетели до позиций и разорвались в серой зоне.

В ответ мы не открывали огонь, потому что для этого не было предпосылок. Нанесен минимальный ущерб. С нашей стороны раненых, убитых нет,

– сказал военнослужащий ВСУ Денис.

Боевики хотели уничтожить пехоту

Однако по характеру осколков воины определили, что обстрелом враг стремился уничтожить пехоту.

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"Это осколки от 120-й мины. От этого не возможно защититься ничем. Пробивает все. Если такой осколок попадает, то от него ничего не защищает", – заверил военнослужащий ВСУ Вячеслав.

Украинских воинов уберегло то, что вовремя отреагировали и укрылись в блиндажах.

После первого же прилета мины поступила команда укрыться в укрытиях. Все укрылись в защищенных позициях. Наблюдали, докладывали, были на связи,

– подчеркнул Вячеслав.

Мощный удар ожидают на Луганщине

На Луганщине враг оценивает возможность мощного удара.

"Этой ночью трассера было видно. Обычно они идут для корректировки. Они примерно стреляют по трассерам. Корректировщик определяет место пребывания приблизительное. Дальше математика пошла", – сказал военнослужащий Владимир.

Бывает, прокрадываются. Сейчас это новая ротация, поэтому стало неспокойно. Сейчас так: тихо-тихо, спокойно, а потом взяли – и стрелковый обстрел,

– рассказал военнослужащий Виталий.

Также оккупанты активно двигаются вперед. В районе Крымского украинские защитники зафиксировали, как враг обустраивает новые позиции. Это означает, что оккупанты берут под контроль еще один участок серой зоны, несмотря на Минские соглашения и так называемое полное и всеобъемлющее перемирие.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала