Боевики на Донбассе усиленно проводят огневую подготовку и тренировки, – разведка
Разведчики сообщили, что передовые подразделения боевиков на Донбассе несут службу в усиленном режиме. В частности, некоторые из них проводят огневую подготовку и различные тренировки.
В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что командование вооруженных сил России на протяжении новогодних и рождественских праздников ограничило интенсивность боевой подготовки подразделений российско-оккупационных войск во временно оккупированных Донецкой и Луганской областях. Об этом заявила капитан Юлия Шевченко из пресс-центра Минобороны, сообщает УНН.
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По словам Шевченко, в то же время в этот период в отдельных подразделениях проводят занятия по:
- управлению боевых машин;
- огневой подготовке, в частности запуск ракет из противотанковых ракетных комплексов;
- тренировки по управлению огнем артиллерийских и минометных расчетов.
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Шевченко также добавила, что сейчас передовые подразделения оккупантов находятся в усиленном режиме несения службы.
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