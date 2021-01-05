Разведчики сообщили, что передовые подразделения боевиков на Донбассе несут службу в усиленном режиме. В частности, некоторые из них проводят огневую подготовку и различные тренировки.

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что командование вооруженных сил России на протяжении новогодних и рождественских праздников ограничило интенсивность боевой подготовки подразделений российско-оккупационных войск во временно оккупированных Донецкой и Луганской областях. Об этом заявила капитан Юлия Шевченко из пресс-центра Минобороны, сообщает УНН.

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По словам Шевченко, в то же время в этот период в отдельных подразделениях проводят занятия по:

управлению боевых машин;

огневой подготовке, в частности запуск ракет из противотанковых ракетных комплексов;

тренировки по управлению огнем артиллерийских и минометных расчетов.

Обратите внимание! В течение суток 4 января 2021 года боевики на Донбассе 5 раз нарушили перемирие. Враг использовал гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

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Шевченко также добавила, что сейчас передовые подразделения оккупантов находятся в усиленном режиме несения службы.

Важно! Перемирие на Донбассе действует еще с июля 2020 года. Впрочем, российские наемники регулярно его нарушают.