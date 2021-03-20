Пророссийские боевики на Донбассе 20 марта обстреляли населенный пункт Шумы. В результате погиб украинский военный.

Оккупанты открыли прицельный огонь из стрелкового оружия. Защитники Вооруженных сил должны были отвечать.

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Как погиб воин

Военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь, однако спасти не удалось. Воин погиб во время эвакуации в госпиталь.

О дерзких нарушениях боевиков уже сообщили представителям ОБСЕ.

Командование выразило искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.

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