Боевики на Донбассе убили украинского военного
Пророссийские боевики на Донбассе 20 марта обстреляли населенный пункт Шумы. В результате погиб украинский военный.
Источник:ОТУ "Север"
Оккупанты открыли прицельный огонь из стрелкового оружия. Защитники Вооруженных сил должны были отвечать.
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Как погиб воин
Военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь, однако спасти не удалось. Воин погиб во время эвакуации в госпиталь.
О дерзких нарушениях боевиков уже сообщили представителям ОБСЕ.
Командование выразило искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.
Какая ситуация на Донбассе: что надо знать
- С начала 2021 года на Донбассе – обострение. Боевики чуть ли не ежедневно прицельно обстреливают украинские позиции, нарушая перемирие.
- Почти за 3 месяца на Донбассе уже погибло по меньшей мере 22 украинских воина.
- Советники лидеров "нормандской четверки" во время встречи 18 марта обсудили ситуацию на Донбассе, в частности, восстановление "тишины".
- Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе предложила к Пасхе начать на Донбассе "гуманитарное" разминирование, а также разблокировать работу 2 КПВВ: "Счастье" и "Золотое".
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