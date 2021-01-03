Боевики на Донбассе трижды обстреляли позиции ВСУ: где было неспокойно
В течение суток 2 января пророссийские боевики на Донбассе трижды нарушили режим "тишины". Оккупанты били из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
В начале 2021 года пророссийские наемники продолжают нарушать перемирие. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
Кстати "Новогодний" обстрел Водяного: штаб ООС показал последствия действий боевиков
Где было неспокойно
- Возле Песок противник применял гранатометы различных систем и крупнокалиберный пулемет.
- Неподалеку Павлополя заметили одиночные неприцельные выстрелы из стрелкового оружия.
- Вблизи Лебединского оккупанты стреляли из крупнокалиберного пулемета.
К счастью, потерь и ранений среди украинских военных не было. Обо всех нарушениях российских наемников уже сообщили представителям ОБСЕ.
Отметим, в первый день 2021 года боевики 9 раз нарушили перемирие. При этом использовали минометы, гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие, а также запустили беспилотник.
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