В течение суток 2 января пророссийские боевики на Донбассе трижды нарушили режим "тишины". Оккупанты били из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

В начале 2021 года пророссийские наемники продолжают нарушать перемирие. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

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Где было неспокойно

Возле Песок противник применял гранатометы различных систем и крупнокалиберный пулемет.

Неподалеку Павлополя заметили одиночные неприцельные выстрелы из стрелкового оружия.

Вблизи Лебединского оккупанты стреляли из крупнокалиберного пулемета.

К счастью, потерь и ранений среди украинских военных не было. Обо всех нарушениях российских наемников уже сообщили представителям ОБСЕ.

Обратите внимание! С начала суток 3 января на Донбассе – тишина. Украинские защитники контролируют ситуацию на передовой.

Отметим, в первый день 2021 года боевики 9 раз нарушили перемирие. При этом использовали минометы, гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие, а также запустили беспилотник.

Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала