В течение суток 9 февраля на Донбассе зафиксировали 3 нарушения режима прекращения огня. Боевики открывали огонь прицельно, поэтому украинские военные были вынуждены отвечать.

О нарушениях боевиков сообщили представителям ОБСЕ.

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Где было неспокойно

Возле Богдановки оккупанты стреляли из автоматического станкового гранатомета.

оккупанты стреляли из автоматического станкового гранатомета. Вблизи Песков открывали огонь из стрелкового оружия.

открывали огонь из стрелкового оружия. Возле Шумов боевики обстреляли украинские позиции из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

На прицельные обстрелы российских наемников украинские военные дали адекватный ответ. К счастью, боевых потерь среди бойцов ООС нет.

Какая ситуация на передовой утром 10 февраля

Сейчас на Донбассе – тихо. Нарушений боевиков пока не зафиксировали. Ситуацию контролируют украинские военнослужащие.

Обратите внимание! 8 февраля двое гражданских на авто пытались прорваться к боевикам, а на просьбы остановиться и предупредительный выстрел не реагировали. В результате военные открыли огонь, один человек погиб.



По информации журналиста Юрия Бутусова, это был таксист и другой военный. Они ехали в штаб, но вели себя несколько странно.