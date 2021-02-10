Боевики на Донбассе стреляли прицельно: украинские защитники отвечали
В течение суток 9 февраля на Донбассе зафиксировали 3 нарушения режима прекращения огня. Боевики открывали огонь прицельно, поэтому украинские военные были вынуждены отвечать.
Источник:24 канал
О нарушениях боевиков сообщили представителям ОБСЕ.
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Где было неспокойно
- Возле Богдановки оккупанты стреляли из автоматического станкового гранатомета.
- Вблизи Песков открывали огонь из стрелкового оружия.
- Возле Шумов боевики обстреляли украинские позиции из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
На прицельные обстрелы российских наемников украинские военные дали адекватный ответ. К счастью, боевых потерь среди бойцов ООС нет.
Какая ситуация на передовой утром 10 февраля
Сейчас на Донбассе – тихо. Нарушений боевиков пока не зафиксировали. Ситуацию контролируют украинские военнослужащие.
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