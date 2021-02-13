Боевики на Донбассе стреляли из гранатометов: бойцы ООС отвечали
В течение суток 13 февраля российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. В частности, стреляли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Источник:ООС
Так, боевики нарушили перемирие возле Старогнатовки и Водяного, что на Приазовье. Били с подствольных гранатометов.
Важно На Полтавщине попрощались с погибшим на Донбассе Александром Глушко: фото
Реакция наших защитников
На обстрелы украинские воины давали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня сообщили представителям ОБСЕ.
К счастью, боевых потерь среди наших защитников нет.
Обострения на Донбассе: что известно
- С начала 2021 года боевики постоянно срывают перемирие, прицельно обстреливая позиции Вооруженных сил Украины. Например, 12 февраля оккупанты 7 раз нарушили тишину.
- За январь – февраль 2021 года уже погибли 8 украинских защитников.
- Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук отметил, что на выстрелы следует отвечать выстрелами. Такого же мнения придерживается президент Владимир Зеленский.
- Кстати, президент созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны. Предполагают, что это из-за обострений на Донбассе.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter