Пророссийские боевики на Донбассе продолжают нарушать перемирие. В частности, российские наемники размещают военную технику "в зоне безопасности". Это может угрожать мирному населению.

Так, на Донбассе заметили "грады" боевиков, минометные окопы и траншеи. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

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Подробнее о нарушениях боевиков

В частности, 8 декабря на полигоне возле Тернового ОБСЕ зафиксировали 3 реактивные системы залпового огня – "Грады".

Также 21 "Град" зафиксировали вблизи Хрустального 13 декабря. Оружие разместили, значительно нарушив линию отвода.

Возле ивовой Балки 11 декабря наблюдатели обнаружили радиолокационную станцию "Дунай". Устройство обнаруживает и сопровождает воздушные объекты. Кстати, такую же систему зафиксировали в этом месте в феврале 2020 года.

Возле Донецкой фильтрованной станции заметили 320-метровую траншею. Боевики обустроили там огневые позиции в сторону украинских защитников и соорудили минометные окопы. К слову, станция обеспечивает водой Красногоровку, Марьинку, а также оккупированные Донецк и Ясиноватую.

Таким образом, представители вооруженных формирований России продолжают пренебрегать своими обязательствами и грубо нарушать достигнутые договоренности по,

– подчеркнули в ООС.

Обратите внимание! Боевики регулярно нарушают перемирие, которое действует на Донбассе с 27 июля. Кроме размещения военной техники, оккупанты почти ежедневно осуществляют провокационные выстрелы в сторону бойцов ООС. Порой стреляют даже прицельно.

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