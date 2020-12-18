Боевики на Донбассе размещают "Грады" и роют траншеи: подробности
Пророссийские боевики на Донбассе продолжают нарушать перемирие. В частности, российские наемники размещают военную технику "в зоне безопасности". Это может угрожать мирному населению.
Так, на Донбассе заметили "грады" боевиков, минометные окопы и траншеи. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
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Подробнее о нарушениях боевиков
- В частности, 8 декабря на полигоне возле Тернового ОБСЕ зафиксировали 3 реактивные системы залпового огня – "Грады".
- Также 21 "Град" зафиксировали вблизи Хрустального 13 декабря. Оружие разместили, значительно нарушив линию отвода.
- Возле ивовой Балки 11 декабря наблюдатели обнаружили радиолокационную станцию "Дунай". Устройство обнаруживает и сопровождает воздушные объекты. Кстати, такую же систему зафиксировали в этом месте в феврале 2020 года.
- Возле Донецкой фильтрованной станции заметили 320-метровую траншею. Боевики обустроили там огневые позиции в сторону украинских защитников и соорудили минометные окопы. К слову, станция обеспечивает водой Красногоровку, Марьинку, а также оккупированные Донецк и Ясиноватую.
Таким образом, представители вооруженных формирований России продолжают пренебрегать своими обязательствами и грубо нарушать достигнутые договоренности по,
– подчеркнули в ООС.
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