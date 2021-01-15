С начала текущих суток, 15 января, международные наблюдательные миссии не зафиксировали нарушений со стороны оккупантов. Однако, по информации украинской разведки, пророссийские боевики активизировали боевую подготовку.

Враг на оккупированных территориях проводит практические стрельбы. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

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Оккупанты в Донецкой и Луганской областях устроили практические стрельбы артиллерийских и минометных подразделений. Кроме того, они активизировали тренировки артиллерийских расчетов по управлению огнем вблизи линии соприкосновения.

В Минобороны отметили, что именно позиции бойцов Объединенных сил стали для оккупантов учебными целями.

Как прошли сутки на Донбассе

В течение 14 января боевики 6 раз нарушили режим тишины на оккупированном Донбассе. Оккупанты били с автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

на оккупированном Донбассе. Оккупанты били с автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Один украинский защитник получил легкое осколочное ранение возле села Гнутово в Донецкой области. Воина доставили в ближайшее медучреждение. Там раненому оказали необходимую помощь.

возле села Гнутово в Донецкой области. Воина доставили в ближайшее медучреждение. Там раненому оказали необходимую помощь. Сейчас его состояние оценивают как стабильное.

Обратите внимание! Еще с июля 2020 года на Донбассе действует перемирие. Однако оккупанты постоянно нарушают режим тишины и пытаются спровоцировать украинских защитников. Так, на Донбассе за выходные зафиксировали 163 нарушения.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала