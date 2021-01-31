Боевики на Донбассе продолжают стрелять: детали
Пророссийские боевики на Донбассе дальше не придерживаются режима тишины. Утром 31 января оккупанты 4 раза нарушили договоренности.
Источник: штаб ООС
К счастью, никто из украинских защитников не пострадал в результате враждебных действий.
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Ситуация на Донбассе 31 января
Нарушения зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
►Неподалеку населенного пункта Водяное боевики открывали огонь в сторону украинских позиций из миномета 120-го калибра, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
►Для корректировки огня противник использовал беспилотный летательный аппарат типа "КРЫЛО". Украинские военные средствами радиоэлектронной борьбы подавили БПЛА, что сделало невозможным его дальнейшее использование.
►Вблизи Лебединского оккупанты совершили провокационный обстрел из миномета 82-го калибра.
►В пригороде Авдеевки боевики стреляли из крупнокалиберного пулемета.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.
31 января саперы ГСЧС разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 119 взрывоопасных предметов,
– рассказали в штабе ООС.
Ситуацию в зоне проведения операции Обьеданих сил полностью контролируют Вооруженные силы Украины.
Оккупированные территории Донбасса / Инфографика 24 канала
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