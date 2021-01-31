Пророссийские боевики на Донбассе дальше не придерживаются режима тишины. Утром 31 января оккупанты 4 раза нарушили договоренности.

Источник: штаб ООС

К счастью, никто из украинских защитников не пострадал в результате враждебных действий.

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Ситуация на Донбассе 31 января

Нарушения зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

►Неподалеку населенного пункта Водяное боевики открывали огонь в сторону украинских позиций из миномета 120-го калибра, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

►Для корректировки огня противник использовал беспилотный летательный аппарат типа "КРЫЛО". Украинские военные средствами радиоэлектронной борьбы подавили БПЛА, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

►Вблизи Лебединского оккупанты совершили провокационный обстрел из миномета 82-го калибра.

►В пригороде Авдеевки боевики стреляли из крупнокалиберного пулемета.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

31 января саперы ГСЧС разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 119 взрывоопасных предметов,

– рассказали в штабе ООС.

Ситуацию в зоне проведения операции Обьеданих сил полностью контролируют Вооруженные силы Украины.

Обратите внимание! С 27 июля на Донбассе продолжается режим прекращения огня. Однако пророссийские боевики систематически его нарушают. В последние дни враг особенно активизировался. Так, 29 января в результате обстрелов оккупантов 2 украинских бойцов получили осколочные ранения.



Оккупированные территории Донбасса / Инфографика 24 канала