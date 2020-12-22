Пророссийские боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе. Кроме регулярных обстрелов, враг продолжает скрыто удерживать на гражданских промышленных объектах артиллерийские системы.

За минувшие сутки враг 6 раз обстрелял позиции ВСУ. Об этом сообщает сайт Минобороны.

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По информации украинской разведки, командование России продолжает наращивать боевую готовность соединений и частей оперативной группировки оккупантов.

Основное внимание уделяется подготовке артиллерийских и минометных подразделений. При этом, по отдельным направлениям противник продолжает скрыто удерживать на гражданских промышленных объектах артиллерийские системы калибром 100 миллиметров и более, нарушая договоренности по их отводу,

– говорится в сообщении.

Как прошли сутки на Донбассе

В течение 21 декабря пророссийские боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов получили осколочные ранения 2 украинских военных, их госпитализировали.

Неспокойно было недалеко Золотого-4, Южного, Луганского, Шумов и Водяного. На обстрелы противника наши воины открывали адекватный ответный огонь.

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С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, зафиксировали 5 случаев нарушения договоренностей. Враг вел огонь из артиллерийских систем, ручных и станковых противотанковых гранатометов. Кроме того, оккупанты вновь дистанционно минируют наши позиции.