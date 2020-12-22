Боевики на Донбассе прячут крупнокалиберные артсистемы на гражданских объектах
Пророссийские боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе. Кроме регулярных обстрелов, враг продолжает скрыто удерживать на гражданских промышленных объектах артиллерийские системы.
За минувшие сутки враг 6 раз обстрелял позиции ВСУ. Об этом сообщает сайт Минобороны.
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По информации украинской разведки, командование России продолжает наращивать боевую готовность соединений и частей оперативной группировки оккупантов.
Основное внимание уделяется подготовке артиллерийских и минометных подразделений. При этом, по отдельным направлениям противник продолжает скрыто удерживать на гражданских промышленных объектах артиллерийские системы калибром 100 миллиметров и более, нарушая договоренности по их отводу,
– говорится в сообщении.
Как прошли сутки на Донбассе
В течение 21 декабря пророссийские боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов получили осколочные ранения 2 украинских военных, их госпитализировали.
Неспокойно было недалеко Золотого-4, Южного, Луганского, Шумов и Водяного. На обстрелы противника наши воины открывали адекватный ответный огонь.
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С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, зафиксировали 5 случаев нарушения договоренностей. Враг вел огонь из артиллерийских систем, ручных и станковых противотанковых гранатометов. Кроме того, оккупанты вновь дистанционно минируют наши позиции.
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