Боевики на Донбассе постоянно гибнут от передозировки, – Хомчак
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал, что российские боевики на Донбассе часто погибают от передозировки алкоголем или наркотиками.
Источник:"БАЦМАН"
Точного количества умерших вследствие вредных привычек Хомчак не назвал. Однако заявил, что их "достаточное количество".
Обратите внимание Пытки украинских военных в "тюрьмах" Донбасса: двум боевикам объявили подозрение
Мы располагаем информацией, что люди там постоянно погибают от передозировки. Боевики,
– заметил главнокомандующий ВСУ.
По словам Хомчака, украинская сторона считает не только собственные боевые потери, но и погибших оккупантов. Военным необходимо максимально знать, что происходит на оккупированных территориях. Это позволяет понять, с кем они имеют дело.
Что еще сказал Хомчак
- Россия сейчас тратит огромные деньги, чтобы вести войну на Донбассе. Кроме того, оккупантам приходится содержать регион. В частности, закупать топливо, продукты, одежду.
- ВСУ всегда должны находиться в готовности идти в наступление на Донбассе. Однако такой сценарий может иметь много рисков. В частности, что погибнут гражданские люди.
- В то же время Хомчак убежден, что Россия не отказалась от своих планов вести войну с Украиной.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter