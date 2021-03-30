Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал, что российские боевики на Донбассе часто погибают от передозировки алкоголем или наркотиками.

Точного количества умерших вследствие вредных привычек Хомчак не назвал. Однако заявил, что их "достаточное количество".

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Мы располагаем информацией, что люди там постоянно погибают от передозировки. Боевики,

– заметил главнокомандующий ВСУ.

По словам Хомчака, украинская сторона считает не только собственные боевые потери, но и погибших оккупантов. Военным необходимо максимально знать, что происходит на оккупированных территориях. Это позволяет понять, с кем они имеют дело.

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