Боевики на Донбассе получили российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V", – СМИ
На оккупированную территорию Донецкой области доставили вакцину от коронавируса "Спутник V". Этот препарат производят в России.
Источник: Интерфакс
Партия вакцины "Спутник V" прибыла в так называемую"ДНР". Об этом информационному агентству сообщил источник в "таможенной службе" фейковой республики.
Кстати В феврале в оккупированном Севастополе начнут массовую вакцинацию против COVID-19
"Спутник V" прибыл в "ДНР": что известно
- Партия препарата заехала на территорию непонятного административного образования вечером 30 января.
- Боевики говорят, что вакцинация начнется в понедельник, 1 февраля, или во вторник, 2 числа.
- Сначала прививки будут делать тем гражданам, которые находятся в зоне риска заражения COVID-19.
- Оккупанты заявляют, что в первую очередь будут вакцинировать сотрудников образовательных и медицинских учреждений.
Российская вакцина "Спутник-V": главное
- Это двухкомпонентная векторная вакцина от COVID-19.
- Сейчас она проходит клинические испытания. Однако ее эффективность еще не подтвердили.
- Половина россиян (58%) не готовы делать прививку от коронавируса, используя этот препарат.
- Люди, которые уже пережили вакцинацию "Спутником-V", жалуются на побочные эффекты. В частности, повышенную температуру тела и боль.
- Также против вакцинации "Спутником" выступает и много украинцев. Зато за этот препарат агитируют лидеры пророссийских сил в Украине, в частности Виктор Медведчук и Нестор Шуфрич.
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