Пророссийские боевики на Донбассе уже 2 дня прицельно обстреливают позиции украинских военных из минометов. 20 февраля под обстрел попали и дома местных жителей.

Российские наемники обстреляли дома

В течение суток оккупанты выпустили в направлении позиций Вооруженных сил Украины около 80 мин 120-го калибра.

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Около 5 часов утра пророссийские боевики обстреливали Новгородское. Под огонь попали 3 жилых дома, линия электросетей и газопровод.

К счастью, никто из гражданского населения не пострадал.

Кстати, через несколько часов после того, оккупанты обстреляли позиции украинских военных из артиллерийских систем 122-го калибра неподалеку от Южного.

Обстрелы оккупантов оправданы – российские пропагандисты

После обстрела домов в социальных сетях распространили информацию, что такие действия боевиков якобы оправданы. Все потому, что украинские военные, мол, пошли в наступление.

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Официально сообщаем, что подразделения из состава ООС никаких наступательных действий не совершают, а открывают огонь только при непосредственной угрозе жизни и здоровью наших военнослужащих,

– заявили в штабе ООС.

В штабе Операции Объединенных сил добавили "Мы неуклонно придерживаемся договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года".

Командование отметило, что российские пропагандисты в очередной раз умышленно распространяют ложную информацию, чтобы дискредитировать украинских воинов и избежать ответственности за совершенные преступления.