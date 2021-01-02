Боевики на Донбассе грубо нарушают договоренности по отводу вооружения
Украинская сторона ОЦКК зафиксировала грубые нарушения режима тишины со стороны пророссийских боевиков на Донбассе. Они связаны с отводом вооружения на временно оккупированной территории.
Нарушения свидетельствуют о том, что оккупанты продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
К теме На Новый год оккупанты 9 раз обстреляли Донбасс: где было наиболее горячо
Где зафиксировали нарушения
- 27 декабря дрон наблюдателей миссии ОБСЕ зафиксировал одну 122 миллиметровую гаубицу Д-30 вблизи населенного пункта Ставки.
- 28 декабря обнаружили 23 реактивных системы залпового огня БМ-21 "Град". В том числе 2 было на полигоне вблизи Миусинска и 21 – возле Хрустального.
Все указанное вооружение было размещено с нарушениями линии отвода.
Кроме того, в отчете СММ ОБСЕ за 30 декабря 2020 года указано, что 28 декабря зафиксировали 60 единиц вооружения, размещенных по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения. В частности, 35 единиц были на полигоне вблизи Мирного и еще 25 возле Миусинска.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью