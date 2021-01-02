Украинская сторона ОЦКК зафиксировала грубые нарушения режима тишины со стороны пророссийских боевиков на Донбассе. Они связаны с отводом вооружения на временно оккупированной территории.

Нарушения свидетельствуют о том, что оккупанты продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Где зафиксировали нарушения

27 декабря дрон наблюдателей миссии ОБСЕ зафиксировал одну 122 миллиметровую гаубицу Д-30 вблизи населенного пункта Ставки .

. 28 декабря обнаружили 23 реактивных системы залпового огня БМ-21 "Град". В том числе 2 было на полигоне вблизи Миусинска и 21 – возле Хрустального.

Все указанное вооружение было размещено с нарушениями линии отвода.

Кроме того, в отчете СММ ОБСЕ за 30 декабря 2020 года указано, что 28 декабря зафиксировали 60 единиц вооружения, размещенных по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения. В частности, 35 единиц были на полигоне вблизи Мирного и еще 25 возле Миусинска.

Обратите внимание! На Донбассе еще с 27 июля 2020 года действует режим тишины. Однако российские наемники систематически нарушают договоренности и обстреливают позиции ВСУ. Больше о ситуации на Донбассе – читайте здесь.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала