Активизация пророссийских боевиков на Донбассе может состояться в апреле – мае 2021 года. Сейчас они активно готовятся к военному наступлению на оккупированных территориях.

Такой прогноз озвучил основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский. И добавил, что одновременно оккупанты обвиняют именно Украину в активизации боевых действий

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Боевики укрепляют позиции на Донбассе, – Лисянский

По его словам, пророссийские боевики активно укрепляют свои позиции на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Они завозят лесоматериалы, а также небольшими колоннами поступает военная техника, чтобы не привлекать внимание местных жителей. Кроме этого, из России ввозится на Донбасс много топлива.

Лесоматериалы идут в те населенные пункты, которые граничат с линией разграничения. Например, в Первомайск. Но там не работает ни одна шахта, они там не нужны. Поэтому только на укрепление позиций ввозятся эти материалы.

– пояснил Павел Лисянский.

Также он рассказал, что на специализированном факультете МГБ (Министерство государственной безопасности – 24 канал) "ДНР" в Донецком национальном университете сделали объявление. Мол, 5 курс могут привлечь к участию в боевых действиях. И призвали студентов в случае необходимости работать в режиме боевой готовности.

"Идут тренинги и подготовка командиров батальонов народной милиции, чтобы они умели работать с координацией при активизации боевых действий. Это проводят инструкторы из России", – отметил правозащитник.

Россия выдала 700 тысяч паспортов на Донбассе, – Лисянский

Павел Лисянский сообщил, что Россия выдала 700 тысяч паспортов на оккупированных территориях.

По его мнению, это сделано для того, чтобы потом ввести в те территории свои регулярные воинские части якобы с целью защиты своих граждан.

Они будут говорить, что могут защищать гражданина России на любой территории,

– отметил он.

Обратите внимание! Представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Россия до 2025 года планирует выдать всем на Донбассе паспорта оккупантов.

Павел Лисянский об активизации боевиков на Донбассе: смотрите видео