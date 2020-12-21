Российские наемники на Донбассе у Авдеевки гранатометом уничтожили трактор. Водитель получил ранение и находится в больнице. Инцидент произошел вечером воскресенья, 20 декабря.

Пророссийские боевики на Донбассе в который раз нарушили договоренности о прекращении огня (согласованные в Трехсторонний контактной группе 22 июля). Об этом сообщила пресс-служба штаба Операции Объединенных сил в фейсбуке.

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Как отметили в штабе, российско-оккупационные войска вечером (примерно в 19:30) воскресенья 20 декабря направили выстрелы из гранатомета в сторону украинцев. Инцидент произошел возле поселка Каменка , расположенного в Донецкой области вблизи Авдеевки.

Три снаряда с противотанкового гранатомета уничтожили трактор марки John Deere, который просто возвращался домой после выполнения сельскохозяйственных работ.

Трактор – разумеется, гражданская техника, а не военная. Почему боевики на него напали – не понятно. Тем более, что он двигался по дороге далеко за пределами позиций Вооруженных сил Украины.

К сожалению, один из трактористов получил ранение. Украинские военные нашли его, оказали первую необходимую медицинскую помощь и отправили в больницу.

Оккупанты обстреляли трактор у Каменки в Донецкой области: расположение на карте



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала