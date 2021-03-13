Оккупанты на Донбассе утром 13 марта начали блокировать контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил. Как сообщили в МВД, закрытыми остаются КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутове", "Майорское" и "Марьинка".

В Министерстве внутренних дел добавили, что движение по дорожному коридору к контрольному пункту "Новотроицкое" оккупанты открывают лишь дважды в неделю.

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Какова ситуация на КПВВ

По информации МВД, на линии разграничения ежедневно с 8:00 до 16:00 работают все КПВВ, но фактический пропуск осуществлялся только в двух из них. Речь идет о КПВВ "Новотроицкое" и "Станица Луганская".

Однако фактически ежедневно пропускные операции осуществлялись только на последнем контрольно-пропускном пункте. Пассажиропоток там уменьшился на 13%.

Через КПВВ проследовали:

181 гражданин и 28 транспортных средств в сторону временно оккупированной части Донецкой области,

164 гражданина и 21 транспортное средство в направлении контролируемой территории.

В целом за неделю военнослужащие Госпогранслужбы оформили на временно оккупированную территорию – 4 518 лиц, на контролируемую территорию – 4 659 человек.

Важно! Для пропуска на контролируемую территорию граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Дома" или обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения необходимо иметь полис страхования.

Боевики продолжают блокировать работу 5 КПВВ на Донбассе / Фото МВД Украины