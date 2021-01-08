С начала суток 8 января боевики на Донбассе уже 7 раз обстреляли позиции украинских военных. Кроме того, открывали огонь в сторону рабочей бригады, которая ремонтировала водопровод.

Украинским защитникам пришлось ответить на атаки противника. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Кстати Ремонтировали водопровод "Горловка – Торецкое": российские оккупанты обстреляли рабочую бригаду

Где было неспокойно

Возле Водяного, что на Приазовье, оккупанты стреляли из минометов, противотанковых и автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также – крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Водяного, что у Донецка, боевики несколько раз неприцельно выстрелили, используя стрелковое оружие.

Кроме того, российские наемники обстреляли рабочую бригаду в районе Южного, которая ремонтировала водопровод "Горловка – Торецкое". Тогда ремонт приостановили, чтобы избежать жертв. После обеда работы решили продолжить, но оккупанты вновь открыли огонь. Работы пришлось снова прервать.

Есть ли потери

Ранений и потерь среди личного состава ООС нет. Обо всех нарушениях перемирия сообщили представителям ОБСЕ.

Обратите внимание! В районе ООС выполняют задачи и другие силы обороны. Например, 8 января саперы разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 6 потенциальных взрывчаток.

Оккупированные территории Донбасса / Инфографика 24 канала