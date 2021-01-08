Военным пришлось отвечать: боевики на Донбассе 7 раз обстреляли позиции ВСУ
С начала суток 8 января боевики на Донбассе уже 7 раз обстреляли позиции украинских военных. Кроме того, открывали огонь в сторону рабочей бригады, которая ремонтировала водопровод.
Украинским защитникам пришлось ответить на атаки противника. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
Кстати Ремонтировали водопровод "Горловка – Торецкое": российские оккупанты обстреляли рабочую бригаду
Где было неспокойно
- Возле Водяного, что на Приазовье, оккупанты стреляли из минометов, противотанковых и автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также – крупнокалиберных пулеметов.
- Вблизи Водяного, что у Донецка, боевики несколько раз неприцельно выстрелили, используя стрелковое оружие.
Кроме того, российские наемники обстреляли рабочую бригаду в районе Южного, которая ремонтировала водопровод "Горловка – Торецкое". Тогда ремонт приостановили, чтобы избежать жертв. После обеда работы решили продолжить, но оккупанты вновь открыли огонь. Работы пришлось снова прервать.
Есть ли потери
Ранений и потерь среди личного состава ООС нет. Обо всех нарушениях перемирия сообщили представителям ОБСЕ.
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