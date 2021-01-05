Боевики на Донбассе 5 раз обстреляли украинские позиции: подробности
Боевики на Донбассе 5 раз нарушили перемирие в течение суток 4 января. Враг использовал гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.
Обо всех нарушениях российских наемников проинформировали представителей ОБСЕ, сообщают в штабе Операции объединенных сил.
Кстати На Донбассе будут судить "военного полицейского" боевиков
Где стреляли боевики
- Неподалеку Водяного и Лебединского оккупанты стреляли в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
- Вблизи Гнутового противник дважды открывал огонь не только из гранатометов, но и из стрелкового оружия.
- Возле Луганского боевики совершили несколько неприцельных выстрелов из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.
Потерь и ранений среди украинских военных нет. С начала 5 января на передовой – тишина.
Что происходило на Донбассе за прошедшие сутки
В течение суток 3 января боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты били из пулеметов и гранатометов. К счастью, боевых потерь среди личного состава ООС тоже не было.
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала
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