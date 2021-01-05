Боевики на Донбассе 5 раз нарушили перемирие в течение суток 4 января. Враг использовал гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Обо всех нарушениях российских наемников проинформировали представителей ОБСЕ, сообщают в штабе Операции объединенных сил.

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Где стреляли боевики

Неподалеку Водяного и Лебединского оккупанты стреляли в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

оккупанты стреляли в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Гнутового противник дважды открывал огонь не только из гранатометов, но и из стрелкового оружия.

противник дважды открывал огонь не только из гранатометов, но и из стрелкового оружия. Возле Луганского боевики совершили несколько неприцельных выстрелов из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

Потерь и ранений среди украинских военных нет. С начала 5 января на передовой – тишина.

Что происходило на Донбассе за прошедшие сутки

В течение суток 3 января боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты били из пулеметов и гранатометов. К счастью, боевых потерь среди личного состава ООС тоже не было.

Обратите внимание! Перемирие на Донбассе действует еще с июля 2020 года. Однако российские наемники регулярно его нарушают.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала